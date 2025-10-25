विराट कोहली ने कुमार संगकारा को भी पीछे छोड़ा, वनडे में बने दुनिया के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज
संक्षेप: विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन तेंदुलकर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 18,426 रन बनाए हैं।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शनिवार को वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के महान क्रिकेटर कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा। कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान अर्धशतकीय पारी खेली और वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई शतकीय साझेदारी की बदौलत भारत ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराया।
भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में हासिल की। इस मैच से पहले उन्हें संगकारा के 14,234 रनों के आंकड़े को पार करने के लिए केवल 54 रनों की जरूरत थी, विराट कोहली ने 81 गेंद में 74 रन की पारी खेलकर उनके रिकॉर्ड को धराशाई किया। कोहली ने अपनी पारी में सात चौके लगाए। कोहली ने यह रिकॉर्ड संगकारा की तुलना में बहुत कम पारियों में हासिल किया है, जो उनकी निरंतरता और इस प्रारूप पर उनके प्रभुत्व को दर्शाता है। संगकारा ने वनडे में 14234 बनाने के लिए 404 वनडे मैच खेले थे, जबकि कोहली ने 305 मैचों में ही ये कारनामा कर दिया।
वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड महान सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन तेंदुलकर ने 463 मैचों में 44.83 के औसत से 18426 रन बनाए हैं। सचिन ने वनडे में 49 शतक लगाए हैं। विराट कोहली ने 305 मैचों में 57.69 के औसत से 51 शतक के साथ 14250 रन बनाए हैं। कुमार संगकारा ने 404 मैचों में 25 शतक लगाए हैं और 14234 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। रिकी ने 375 मैचों में 13704 रन बनाए हैं। पोंटिंग ने 30 शतक ठोके हैं।
वनडे में सबसे ज्यादा रन
18426 - सचिन तेंदुलकर
14255 - विराट कोहली
14234 - कुमार संगकारा
13704 - रिकी पोंटिंग
13430 - सनथ जयसूर्या
12650 - महेला जयवर्धने