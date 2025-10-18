संगकारा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के बाद ऐसा करने वाले दूसरे बैटर
संक्षेप: विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बनने के करीब है। उन्हें कुमार संगकारा को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ 54 रन चाहिए। कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के दौरान ये उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।
दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बनने से केवल 54 रन दूर हैं। अभी कोहली के नाम वनडे में 14181 रन हैं और वह श्रीलंका के कुमार संगकारा (14234) से पीछे हैं। विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट के दो वर्तमान सबसे बड़े बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी पर पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें होंगी। ये दोनों लगभग सात महीने के लंबे अंतराल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी अब केवल वनडे क्रिकेट में ही भारत के लिए खेलते हैं। ऐसे में उनके चाहने वालों को उन्हें खेलते देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है।
वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने 463 मैचों में 18426 रन बनाए हैं। सचिन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 302 मैचों में 14,181 रन बनाए हैं।
सीरीज से पहले कप्तानी में हुए बदलाव ने यह भी दिखाया है कि अब भारतीय टीम आगे की ओर देख रही है। जहां लगातार इन दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं वहीं टीम मैनेजमेंट इस दौरे पर उनके प्रदर्शन को काफ़ी करीब से देखने वाला है। दोनों ही खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि वे इस सीरीज में अपना बेस्ट दे पाएं।
रोहित 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले विश्व के 11वें और भारत के पांचवें क्रिकेटर बनेंगे। रोहित के नाम इस समय तक 499 अंतरराष्ट्रीय मैच हैं। इसके अलावा रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही 1000 वनडे रन पूरे करने से केवल 10 रन दूर हैं। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय होंगे।
मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बाद कोहली और रोहित भारतीय टीम में लौटे हैं । पिछले सात महीने में भारतीय क्रिकेट की तस्वीर ही बदल गई है । इस दौरान टी20 और टेस्ट प्रारूप में कोहली और रोहित के बिना भारतीय क्रिकेट आगे बढना सीख गया है ।