Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs aus virat Kohli Breaks Sachin tendulkar White Ball Record shikhar Dhawan Lauds His Unmatched Fire
शिखर धवन ने सचिन को पीछे छोड़ने के लिए विराट को दी बधाई, व्हाइट बॉल क्रिकेट के नए किंग बने

शिखर धवन ने सचिन को पीछे छोड़ने के लिए विराट को दी बधाई, व्हाइट बॉल क्रिकेट के नए किंग बने

संक्षेप: शिखर धवन ने विराट कोहली को व्हाइट बॉल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज बनने पर बधाई दी है। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा।

Sun, 26 Oct 2025 07:56 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के व्हाइट बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है। शिखर धवन ने विराट कोहली को व्हाइट-बॉल (सीमित ओवरों) के क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने पर बधाई दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान विराट कोहली वनडे क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के संयुक्त रनों को मिलाकर यह शानदार उपलब्धि हासिल की है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में विराट कोहली ने 81 गेंद में 74 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सात चौके लगाए।

शिखर धवन ने एक्स पर लिखा, ''एक और उपलब्धि हासिल करने के लिए विराट कोहली को बधाई। व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। आपका अनुशासन और निरंतरता सबसे बेहतरीन है। इसी जोश के साथ सबको प्रेरित करते रहो।"

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे में दूसरे विकेट के लिए नाबाद 168 रन की साझेदारी की। जिससे टीम आसानी से मुकाबले जीतने में सफल रही और क्लीन स्वीप होने से बच गई। 305 वनडे में विराट कोहली ने 57.69 के औसत से 14250 रन बनाए हैं। उन्होंने 51 शतक और 75 अर्धशतक लगाए हैं। विराट कोहली ने 125 टी20 मैचो में 4188 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी खेलकर महान सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर इतिहास रच दिया है। अब वह सीमित ओवरों के इंटरनेशनल क्रिकेट (वनडे और टी20I) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

ये भी पढ़ें:टीम की जीत में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले दिग्गज, रोहित ने पोंटिंग को पछाड़ा

विराट कोहली ने इस फॉर्मेट में 18,438 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर (18,436 रन) को पीछे छोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में केवल एक ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 10 रन बनाए थे। विराट ने वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए (रन चेज में) भी एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने रन चेज में 70वीं बार 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर (69 बार 50+ स्कोर) को पीछे छोड़ दिया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team Virat Kohli
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |