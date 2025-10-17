Cricket Logo
50 ओवर का विश्व कप जीतना...रोहित के 2027 WC खेलने पर दिनेश कार्तिक ने क्या कहा, जानिए

50 ओवर का विश्व कप जीतना...रोहित के 2027 WC खेलने पर दिनेश कार्तिक ने क्या कहा, जानिए

संक्षेप: दिनेश कार्तिक ने कहा है कि रोहित शर्मा 50 ओवर का विश्व कप जीतना चाहते हैं। कार्तिक का मानना है कि रोहित बतौर बल्लेबाज आगामी 2027 वर्ल्ड कप के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

Fri, 17 Oct 2025 10:57 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में बतौर बल्लेबाज खेलने उतरेंगे। रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है, ऐसे में वह सिर्फ वनडे में भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि वनडे में उनके लिए जगह बनाए रखना आसान नहीं होगा क्योंकि एकमात्र फॉर्मेट खेलने के कारण फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भरोसा जताया है कि अगर रोहित 'दिल और दिमाग' से खेलते हैं, तो वह 2027 वनडे विश्व कप में भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं।

दिनेश कार्तिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में रोहित शर्मा के 50 ओवर के फॉर्मेट में बने रहने के इरादे पर बात की। रोहित शर्मा 2027 वनडे विश्व कप तक 40 साल के हो जाएंगे और ऐसे में उनके लिए खुद को फिट रखना चुनौतीपूर्ण होगा। दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज से कहा, ''मेरा मानना है कि 2023 विश्व कप फाइनल हारते ही उनका सपना अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतना था, और यह सपना उन्होंने 2024 कैरेबियन में पूरा किया। उनमें जीत का जुनून बाकी है और वह अब 50 ओवर का विश्व कप जीतना चाहते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, “अगर आप 2023 विश्व कप के बाद से रोहित के आंकड़े देखें, तो उन्होंने 48 की औसत से 1000 से अधिक रन बनाए हैं। हम सभी उनका स्ट्राइक रेट जानते हैं। रोहित बतौर बल्लेबाज आगामी 2027 वर्ल्ड कप के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं... हां, इसमें अभी कुछ साल बाकी हैं, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगर वह इसमें (2027 WC) अपना दिल और दिमाग लगा देंगे, तो वह सफल होंगे।”

रोहित शर्मा अब कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे, जहां उनके प्रदर्शन पर ना केवल टीम इंडिया, बल्कि करोड़ों फैंस की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि यह सीरीज उनके 2027 विश्व कप की यात्रा की पहली कड़ी मानी जा रही है।

