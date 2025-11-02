टिम डेविड ने दनादन लगाई 13 बाउंड्री, ताबड़तोड़ फिफ्टी लगाकर रिकॉर्ड बुक में मारी एंट्री; VIDEO
संक्षेप: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड ने भारत के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय (T20I) में एक शानदार अर्धशतक लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत के खिलाफ टी20I में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड रविवार को भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के लगातार अंतराल पर विकेट गिर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ टिम डेविड दनादन लंबे छक्के लगाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ने टिम डेविड ने सिर्फ 23 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया है। इसी के साथ उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वह भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।
टिम डेविड जब तक क्रीज पर मौजूद थे उन्होंने बड़े शॉट ही लगाने का प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड कैमरन ग्रीन के नाम है। उन्होंने 2022 में हैदराबाद में 19 गेंद में 50 रन ठोके थे। टिम डेविड ने 23 और ट्रेविस हेड ने 2024 में 24 गेंद में अर्धशतक लगाया था। टिम डेविड 13वें ओवर में शिमव दूबे का शिकार बने। शिवम के ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में टिम डेविड का तिलक ने कैच लपका। टिम डेविड ने 38 गेंद में 74 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और पांच छक्के लगाए।
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए टिम डेविड ने 38 गेंद में 74 रन की पारी खेली। उनके अलावा मार्कस स्टायनिस ने 39 गेंद में 64 रन बनाए। उन्होंने 8 चौके और दो छक्के लगाए। मैथ्यू शार्ट 15 गेंद में 26 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट लिए। वरुण ने दो और शिवम ने एक विकेट लिया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 26 रन दिए। उन्हें विकेट नहीं मिला।