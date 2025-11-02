Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs aus Tim David become second batter to hit fastest T20I fifties for Australia against India
टिम डेविड ने दनादन लगाई 13 बाउंड्री, ताबड़तोड़ फिफ्टी लगाकर रिकॉर्ड बुक में मारी एंट्री; VIDEO

टिम डेविड ने दनादन लगाई 13 बाउंड्री, ताबड़तोड़ फिफ्टी लगाकर रिकॉर्ड बुक में मारी एंट्री; VIDEO

संक्षेप: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड ने भारत के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय (T20I) में एक शानदार अर्धशतक लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत के खिलाफ टी20I में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

Sun, 2 Nov 2025 03:26 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड रविवार को भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के लगातार अंतराल पर विकेट गिर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ टिम डेविड दनादन लंबे छक्के लगाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ने टिम डेविड ने सिर्फ 23 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया है। इसी के साथ उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वह भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टिम डेविड जब तक क्रीज पर मौजूद थे उन्होंने बड़े शॉट ही लगाने का प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड कैमरन ग्रीन के नाम है। उन्होंने 2022 में हैदराबाद में 19 गेंद में 50 रन ठोके थे। टिम डेविड ने 23 और ट्रेविस हेड ने 2024 में 24 गेंद में अर्धशतक लगाया था। टिम डेविड 13वें ओवर में शिमव दूबे का शिकार बने। शिवम के ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में टिम डेविड का तिलक ने कैच लपका। टिम डेविड ने 38 गेंद में 74 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और पांच छक्के लगाए।

ये भी पढ़ें:शतक से चूके ऋषभ पंत, IND A ने रोमांचक मैच में SA A को 3 विकेट से हराया

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए टिम डेविड ने 38 गेंद में 74 रन की पारी खेली। उनके अलावा मार्कस स्टायनिस ने 39 गेंद में 64 रन बनाए। उन्होंने 8 चौके और दो छक्के लगाए। मैथ्यू शार्ट 15 गेंद में 26 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट लिए। वरुण ने दो और शिवम ने एक विकेट लिया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 26 रन दिए। उन्हें विकेट नहीं मिला।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs Australia
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |