रोहित-कोहली के भविष्य का फैसला करेंगे चयनकर्ता, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कल होगी मीटिंग

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शनिवार को भारतीय वनडे टीम का चयन हो सकता है। चयनकर्ता बैठक में कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टीम में मौजूद रहने की उम्मीद है।

Himanshu Singh BhashaFri, 3 Oct 2025 09:19 PM
भारत के ऑस्ट्रेलिया दौर के लिए शनिवार को चयनकर्ताओं की मीटिंग होने वाली है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य को लेकर चर्चा होगी लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिये उनका चयन तय है। हालांकि कार्यभार प्रबंधन और फिटनेस कारणों को देखते हुए भारतीय टीम में कुछ बदलाव करने होंगे। चयनकर्ता वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे टेस्ट के दौरान तीसरे दिन शनिवार को वनडे टीम के चयन के लिये बैठक कर सकते हैं लेकिन टीम की घोषणा के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।

हार्दिक-पंत रहेंगे बाहर

हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत चोटों के कारण उपलब्ध नहीं होंगे, जबकि एशिया कप और उसके तीन दिन के भीतर दो टेस्ट की सीरीज खेलने वाले टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भी ब्रेक की जरूरत है। ऐसे में उन्हें वनडे या टी20 या दोनों से आराम दिया जा सकता है। रोहित और कोहली मार्च में चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं और उन्होंने पिछले सात महीने में काफी मेहनत की है।

कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक के अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में सर्वाधिक रन बनाये थे। वहीं रोहित ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ विजयी पारी खेली। रोहित को कप्तानी से हटाने का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस प्रारूप में वह काफी सफल रहे हैं। वह खुद बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिये कप्तानी छोड़ना चाहें तो बात अलग है।

दोनों टेस्ट और वनडे से रिटायर हो चुके हैं और सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए उनके भविष्य पर भी बात होगी। बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार इस सत्र में सिर्फ छह वनडे खेले जाने हैं जिनमें तीन ऑस्ट्रेलिया में और तीन न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में होंगे लिहाजा ठोस फैसला हड़बड़ी में नहीं लिया जा सकता।

इस समय प्राथमिकता अगले साल भारत में होने वाला टी20 विश्व कप और 2025 में घरेलू टेस्ट से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अधिकतम अंक लेना होगा। टीम में कोहली और रोहित के रहने का संकेत वनडे सीरीज के लिये प्रसारक जियो हॉटस्टार के प्रोमो से भी मिला है जिसमें इन दोनों के पोट्रेट दिखाये गए हैं।

बुमराह की बात करें तो उनकी विश्व चैम्पियन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट में जरूरत है भले ही मेडिकल टीम या खुद बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट नहीं खेलने का फैसला लें, जो कि अभी अस्पष्ट है। चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने कहा था कि बुमराह ने खुद वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट खेलने की इच्छा जताई है।

इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

एशिया कप और अब दो टेस्ट खेलने के बाद अगली टेस्ट सीरीज तीन सप्ताह बाद है और फिर टी20 विश्व कप से पहले टी20 सीरीज। ऐसे में बुमराह को अत्यधिक यात्रा से बचाने के लिये आस्ट्रेलिया दौरे से ब्रेक दिया जा सकता है। गिल वनडे टीम के उपकप्तान हैं लेकिन इतने व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बीच उनके कार्यभार और यात्रा पर भी चयनकर्ताओं को विचार करना होगा ।

गिल को वनडे में आराम देने पर रोहित के साथ पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा या यशस्वी जायसवाल कर सकते हैं। अभिषेक को आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो लिस्ट ए मैच खेलने के लिये कहा गया है। बायें हाथ के स्पिन गेंदबाज होने और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उनका पलड़ा जायसवाल की तुलना में भारी हो सकता है।

हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज तक फिट नहीं होंगे और ऐसे में नितीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है। दूसरा विकल्प शिवम दुबे है लेकिन आस्ट्रेलियाई हालात में उनकी गेंदबाजी की परीक्षा नहीं हुई है।

