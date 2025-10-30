Cricket Logo
दूसरे मैच के लिए मेलबर्न पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, गिल-अर्शदीप ने अभिषेक के स्पेशल बैग का उड़ाया मजाक

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को मेलबर्न पहुंच गई है। बीसीसीआई द्वारा शेयर वीडियो में गिल-अर्शदीप अभिषेक के एक बैग का मजाक उड़ा रहे हैं।

Thu, 30 Oct 2025 05:19 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। कैनबरा में बुधवार को पहला टी-20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द घोषित कर दिया। जिसके बाद भारतीय टीम गुरुवार को दूसरे मैच में हिस्सा लेने के लिए मेलबर्न पहुंच गई है। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के मेलबर्न पहुंचने की तस्वीरें शेयर की है, जिसमें सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल के साथ अन्य खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इस दौरान उपकप्तान शुभमन गिल और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अभिषेक शर्मा के बैग का मजाक उड़ाते हुए दिखे।

बीसीसीआई द्वारा शेयर वीडियो में टीम के गेंदबाज अर्शदीप ने अभिषेक शर्मा के लिमिटेड एडिशन वाले बैग को लेकर तंज कसा, जिस पर सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी कमेंट किया। दरअसल, जब खिलाड़ी बस से उतरकर होटल की ओर जा रहे थे, तब शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह ने अभिषेक शर्मा के एक स्पेशल बैग की ओर इशारा किया। अर्शदीप को अभिषेक को चिढ़ाते हुए कहा कि उनका बैग 'लिमिटेड एडिशन' का है, जो कि उसकी डिजाइन और शायद पुराने स्टाइल को लेकर किया गया एक मजाक था। गिल ने कहा, ''बैग लिमिटेड एडिशन है और बहुत लिमिटेशन भी है बैग में।''

कैनबरा में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और तेज शुरुआत के प्रयास में अभिषेक शर्मा नेथन एलिस का शिकार बने। हालांकि फिर बारिश आई और खेल प्रति टीम 18 ओवर का हो गया। खेल जब दोबारा शुरू हुआ तब सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की। दोनों बल्लेबाज अपने-अपने अर्धशतक की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बार फिर बारिश आ गई और अंतत: मैच को रद्द करना पड़ा।

