IND vs AUS Sunil Chhetri reveals virat kohli share his fitness test scores from London सुनील छेत्री ने कर दिया कंफर्म, विराट कोहली ने लंदन में दिया था फिटनेस टेस्ट; दी थी डिटेल, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs AUS Sunil Chhetri reveals virat kohli share his fitness test scores from London

सुनील छेत्री ने कर दिया कंफर्म, विराट कोहली ने लंदन में दिया था फिटनेस टेस्ट; दी थी डिटेल

फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने एक शो के दौरान बताया कि विराट कोहली ने उन्हें एक फिटनेस टेस्ट का स्कोर भेजा था, जोकि काफी हैरान करने वाला था। कोहली ने फिटनेट टेस्ट लंदन से दिया था।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 03:13 PM
share Share
Follow Us on
सुनील छेत्री ने कर दिया कंफर्म, विराट कोहली ने लंदन में दिया था फिटनेस टेस्ट; दी थी डिटेल

भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। कोहली ने पिछले एक साल के अंदर ही टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है, ऐसे में वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए खेलेंगे। वनडे विश्व कप 2027 तक अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए विराट कोहली ने कमर कस ली है। भारतीय खिलाड़ी हाल ही में फिटनेस टेस्ट से गुजरे हैं। ज्यादातर खिलाड़ियों ने बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। हालांकि कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि विराट कोहली ने लंदन में फिटनेस टेस्ट दिया था, जिसको लेकर काफी आलोचना भी हुई थी। इस बीच फुटबॉलर सुनील छेत्री ने रविवार को एक कार्यक्रम में बताया कि विराट कोहली ने लंदन से उनके फिटनेस टेस्ट के अंक उनके साथ शेयर किए थे।

वनडे विश्व कप 2027 साउथ अफ्रीका, नामिबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक कोहली ने लंदन में फिटनेस टेस्ट करवाया था और अब उनके दोस्त भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने भी इस पर मुहर लगा दी है, जबकि भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, वनडे कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल सहित अन्य को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाना पड़ा।

देसी प्रीमियर लीग पॉडकास्ट में सुनील छेत्री ने विराट कोहली की अनुशासित फिटनेस दिनचर्या की तारीफ की। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि कोहली ने अपना फिटनेस टेस्ट लंदन से स्कोर पास किया। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान ने यह नहीं बताया कि कोहली कौन से टेस्ट दे रहे थे, लेकिन हालिया रिपोर्टों को देखते हुए यही लग रहा है कि ये बीसीसीआई के अनिवार्य टेस्ट ही थे।

ये भी पढ़ें:एशिया कप के विजेता से लेकर हाईएस्ट रन स्कोरर तक…आकाश चोपड़ा ने कर दी भविष्यवाणी

सुनील छेत्री ने कहा, ''कुछ दिन पहले, उसने (कोहली) मुझे अपने टेस्ट में से एक का स्कोर शेयर किया, जोकि वह लंदन में कर रहे थे। यह बहुत ही लत लगाने वाला है और ऐसे लोगों को जानना बहुत अच्छा है। अपने खराब दिनों में आप थोड़ा सुस्त महसूस करते हैं और जब आप उन्हें देखते हैं और सोचते हैं, 'चलो चलते हैं'। जब आप टॉप पर होते हैं, तो हर कोई विराट कोहली या रोनाल्डो बनना चाहता है, और इन दोनों का अपनी जगह बनाए रखना अविश्वसनीय है।''

Indian Cricket Team Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |