नॉक आउट में फिर नहीं चला स्मृति मंधाना का बल्ला, खुद भी नहीं देखना चाहेंगी ये आंकड़े
संक्षेप: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जारी विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं लेकिन आईसीसी टूर्नामेंटों के नॉकआउट मुकाबलों में उनका प्रदर्शन लगातार टीम के लिए चिंता का विषय रहा है।
भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में अच्छी लय में नजर आ रही थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी एलिसा हीली ने आखिरी समय में रिव्यू लेकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। मंधाना 24 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुईं। इसके साथ ही आईसीसी नॉकआउट में उनका खराब प्रदर्शन जारी रहा। आईसीसी सेमीफाइनल में वह चौथी बार बड़ा स्कोर नहीं बना सकीं। मंधाना के आउट होने के बाद भारत ने टूर्नामेंट में अपना पावरप्ले का बेस्ट स्कोर हासिल किया। टीम ने 10 ओवर में दो विकेट खोकर 60 रन बनाए।
दरअसल पावरप्ले के आखिरी ओवर में मंधाना ने लेग स्ंटप के बाहर जाती गेंद को खेलने का प्रयास किया, लेकिन शॉट नहीं लगा सकी। हालांकि विकेट के पीछे खड़ी हीली ने कैच आउट की अपील की और कुछ देर बाद ही रिव्यू लेने का फैसला किया। रिव्यू में गेंद और बल्ले का संपर्क होता हुआ दिखा, अल्ट्रा एज में दिखा कि गेंद ने हल्का सा बैट का किनारा लिया है। हालांकि स्मृति मंधाना इस पर यकीन नहीं कर सकी और हैरान दिखी। मंधाना ने 24 गेंद में दो चौके और एक छक्के की मदद से 24 रन बनाए।
इसके साथ ही स्मृति मंधाना का आईसीसी नॉकआउट में लगातार खराब प्रदर्शन बरकरार है। स्मृति मंधाना अब तक 6 नॉकआउट मैचों में सिर्फ 77 रन ही बना सकीं। मंधाना ने 2017 में अपना पहला नॉकआउट मैच खेला था, जहां वह 6 रन ही बना सकी थी। मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार नॉकआउट मुकाबले खेले हैं और उसमें 43 रन ही बना सकी हैं। मंधाना ने दो नॉकआउट मैच इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले हैं और 34 रन बनाए हैं।
स्मृति मंधाना ने लीग स्टेज और द्विपक्षीय सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई शानदार शतक और अर्धशतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 1000 रन पूरे करने वाली वह दूसरी भारतीय बल्लेबाज भी हैं।