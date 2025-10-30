Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs aus Smriti Mandhana ICC Nightmare Continues Six Knockouts Zero Fifty Plus Scores
नॉक आउट में फिर नहीं चला स्मृति मंधाना का बल्ला, खुद भी नहीं देखना चाहेंगी ये आंकड़े

नॉक आउट में फिर नहीं चला स्मृति मंधाना का बल्ला, खुद भी नहीं देखना चाहेंगी ये आंकड़े

संक्षेप: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जारी विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं लेकिन आईसीसी टूर्नामेंटों के नॉकआउट मुकाबलों में उनका प्रदर्शन लगातार टीम के लिए चिंता का विषय रहा है।

Thu, 30 Oct 2025 09:20 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में अच्छी लय में नजर आ रही थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी एलिसा हीली ने आखिरी समय में रिव्यू लेकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। मंधाना 24 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुईं। इसके साथ ही आईसीसी नॉकआउट में उनका खराब प्रदर्शन जारी रहा। आईसीसी सेमीफाइनल में वह चौथी बार बड़ा स्कोर नहीं बना सकीं। मंधाना के आउट होने के बाद भारत ने टूर्नामेंट में अपना पावरप्ले का बेस्ट स्कोर हासिल किया। टीम ने 10 ओवर में दो विकेट खोकर 60 रन बनाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल पावरप्ले के आखिरी ओवर में मंधाना ने लेग स्ंटप के बाहर जाती गेंद को खेलने का प्रयास किया, लेकिन शॉट नहीं लगा सकी। हालांकि विकेट के पीछे खड़ी हीली ने कैच आउट की अपील की और कुछ देर बाद ही रिव्यू लेने का फैसला किया। रिव्यू में गेंद और बल्ले का संपर्क होता हुआ दिखा, अल्ट्रा एज में दिखा कि गेंद ने हल्का सा बैट का किनारा लिया है। हालांकि स्मृति मंधाना इस पर यकीन नहीं कर सकी और हैरान दिखी। मंधाना ने 24 गेंद में दो चौके और एक छक्के की मदद से 24 रन बनाए।

इसके साथ ही स्मृति मंधाना का आईसीसी नॉकआउट में लगातार खराब प्रदर्शन बरकरार है। स्मृति मंधाना अब तक 6 नॉकआउट मैचों में सिर्फ 77 रन ही बना सकीं। मंधाना ने 2017 में अपना पहला नॉकआउट मैच खेला था, जहां वह 6 रन ही बना सकी थी। मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार नॉकआउट मुकाबले खेले हैं और उसमें 43 रन ही बना सकी हैं। मंधाना ने दो नॉकआउट मैच इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले हैं और 34 रन बनाए हैं।

ये भी पढ़ें:टीम में आते ही फुस्स हुईं शेफाली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 गेंद में पारी हुई खत्म

स्मृति मंधाना ने लीग स्टेज और द्विपक्षीय सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई शानदार शतक और अर्धशतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 1000 रन पूरे करने वाली वह दूसरी भारतीय बल्लेबाज भी हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Women Cricket Team Smriti Mandhana
लेटेस्ट IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |