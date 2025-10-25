रोहित शर्मा-विराट कोहली के लिए अगले साल से बढ़ेंगी मुश्किलें, शुभमन गिल ने फैंस को दी टेंशन

संक्षेप: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ियों के मैच खेलने को लेकर फैसला किया जाएगा। जिससे उनकी लय बरकरार रहे।

रोहित शर्मा और विराट कोहली अब केवल एक ही अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में खेलते है ऐसे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शनिवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के बाद ही इस बात का फैसला होगा कि दोनों दिग्गजों को लगातार खेलने का मौका कैसे मिले। कोहली और रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ विकेट से जीत में क्रमशः नाबाद 74 और 121 रनों की पारी खेलकर वनडे सीरीज का शानदार समापन किया। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इन दोनों के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगली सीरीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ सात सप्ताह के अंतराल के बारे में चर्चा की है, गिल ने नहीं में जवाब दिया।

गिल ने कहा, ‘‘हमने अभी इस बारे में बात नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका (वनडे) सीरीज (छह दिसंबर को) खत्म होने के बाद और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज (11 जनवरी, 2026) से पहले उनके लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक अंतराल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि तब हम देखेंगे कि इन दिग्गजों को कैसे मैच खेलने का मौका मिले। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘ इस सत्र में केवल छह और वनडे मैच (तीन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और तीन न्यूज़ीलैंड के खिलाफ) बचे हैं, इसलिए उनके लिए लगातार मैच खेलना एक मुद्दा है।’’

रोहित और कोहली का अगला अंतरराष्ट्रीय मैच 30 नवंबर, तीन और छह दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच होगा जिसके बाद 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 ओवरों के मैच होंगे। इस बीच 24 दिसंबर से विजय हजारे ट्रॉफी (राष्ट्रीय वनडे) शुरू होगी और दोनों के अपनी-अपनी टीमों के लिए कुछ मैच खेलने की उम्मीद है।

गिल जैसे युवा कप्तान के लिए 38 वर्षीय रोहित और 36 वर्षीय कोहली को लक्ष्य का शानदार तरीके से पीछा करते देखना आंखों को सुकून देने वाला अनुभव था। उन्होंने कहा, ‘‘वे पिछले 15 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। उन्हें इस तरह खेलते हुए और टीम को अजेय रहते हुए देखना वाकई एक सुखद अनुभव है।’’

गिल ने कहा कि उन्हें एक खिलाड़ी के तौर पर मौजूदा समय के इन दोनों महान बल्लेबाजों के प्रदर्शन को लेकर कोई संदेह नहीं था। उन्होंने कहा, ‘‘एक कप्तान के तौर पर जब आप बाहर बैठकर मैच देखते हैं, तो यह वाकई अच्छा लगता है कि टीम के दो सबसे अनुभवी खिलाड़ी टीम को जीत दिला रहे हैं।’’