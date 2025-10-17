तीन हजार रन पूरा करने के करीब शुभमन गिल, ऐसा करने वाले बनेंगे 21वें बैटर; टूटेगा बाबर का रिकॉर्ड

संक्षेप: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बनने से बस कुछ कदम दूर हैं। उन्हें ये कारनामा करने के लिए 225 रनों की जरूरत है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज रविवार से शुरू होने वाली है। शुभमन गिल टेस्ट के बाद वनडे टीम की कमान भी संभालते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान भी फैंस गिल से टेस्ट के फॉर्म को बरकरार रखने की उम्मीद कर रहे होंगे। वहीं शुभमन गिल के पास वनडे में तीन हजार रन पूरा करने का सुनहरा मौका है। हालांकि इसके लिए गिल को सीरीज में बड़ी पारी खेलनी होगी। गिल शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं, उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने 754 रन बनाए थे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है और टीम इंडिया के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल के बल्ले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। गिल ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कमजोर टीम के खिलाफ भारत को जीत दिलाना चाहेंगे, बल्कि इस सीरीज में वह एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल करना चाहेंगे। शुभमन गिल अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 225 रन बना लेते हैं तो वह वनडे में 3000 रन बनाने वाले 21वें भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे।

शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सिर्फ एक वनडे खेला है, जिसमें उन्होंने 33 रन बनाए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गिल का रिकॉर्ड बेहतर है। उन्होंने 8 मैचों में 35 के औसत से 280 रन बनाए हैं। उन्होंने एक अर्धशतक और शतक लगाया है। बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल पहली बार मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने रोहित शर्मा की जगह ली।