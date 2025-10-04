किनका कटा पत्ता और किसकी खुली किस्मत, गिल के आते ही भारतीय स्क्वॉड में हुए ये बड़े बदलाव

शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने नितीश और जुरेल को वनडे में मौका दिया है। भारतीय वनडे टीम ने पिछली बार रोहित की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। पिछली टीम से तुलना करें तो इस बार 5 बदलाव हुए हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हुआ। आगामी सीरीज के लिए शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान चुना गया है। भारतीय टीम के पिछले वनडे टूर्नामेंट में कप्तान रहे रोहित शर्मा को कप्तानी का पद छोड़ना पड़ा है। मुख्य चयनकर्ता ने रोहित के इस्तीफा देने के पीछे की वजह बताई है। वहीं गिल को 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम का कप्तान चुना गया है। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम में कई बदलाव हुए हैं और नए खिलाड़ियों को टीम में मौका मिला है। जबकि कई खिलाड़ी चोट या अन्य वजहों से टीम से बाहर हो गए हैं।

भारतीय वनडे टीम पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने उतरी थी, जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत चैंपियन बना था। भारत ने टूर्नामेंट में अपने पांचों मुकाबले जीते थे। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। इस मैच में रोहित ने 76 रन की दमदार पारी खेली थी और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। वहीं पिछले वनडे टीम की तुलना मौजूदा स्क्वॉड से करें तो कई बदलाव हुए हैं।

इन खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत चोट के कारण आगामी वनडे सीरीज से बाहर हैं। ऋषभ पंत को इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के दौरान पैर में चोट लगी है, जबकि हार्दिक पांड्या को एशिया कप सुपर फोर मुकाबले के दौरान चोट लगी थी, जिसको सही होने में कुछ सप्ताह लगेंगे। रविंद्र जडेजा को टीम में ज्यादा विकल्प मौजूद होने के कारण बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली है। शमी लंबे समय से तीनों फॉर्मेट से बाहर चल रहे हैं।

पांच खिलाड़ियों की हुई एंट्री नितीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल को वनडे टीम में मौका मिला है। दोनों को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है, तो वह पहली बार वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करेंगे। ध्रुव जुरेल और नितीश कुमार टी20 और टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं मोहम्मद सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किए जाने के बाद पहली बार वनडे में शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल को भी टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद वनडे टीम में मौका मिला है। तेज प्रसिद्ध कृष्णा की भी वापसी हुई है।