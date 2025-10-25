Cricket Logo
श्रेयस अय्यर की चोट ने बढ़ाई टेंशन, चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंचे

संक्षेप: भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को फील्डिंग करते समय गंभीर चोट आई है। आगे की जांच के लिए वह अस्पताल गए हैं। अय्यर को बाईं पसली में चोट लगी है।

Sat, 25 Oct 2025 03:32 PM
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे के दौरान स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को चोट लगी। हर्षित राणा की गेंद पर शानदार कैच लेने के लिए दौड़े श्रेयस अय्यर गेंद को पकड़कर जमीन पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोट लग गई। हालांकि श्रेयस अय्यर ने गेंद को नहीं छोड़ा और कैच पूरा किया। लेकिन इस दौरान वह काफी दर्द में दिखे और जमीन पर ही लेट गए। श्रेयस अय्यर को बाईं पसली में चोट लगी है और अब वह चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं।

यह घटना 34वें ओवर की चौथी गेंद पर हुई, जिससे एलेक्स कैरी और मैट रेनशॉ के बीच चौथे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी टूट गई। फिजियो दौड़े, टीम के साथी खिलाड़ी इकट्ठा हुए, और इसी चिंता के बीच, भारत के पूर्व वनडे कप्तान रोहित शर्मा आगे आए। उन्होंने अय्यर की हालत का जायज़ा लिया और उन्हें खुद बाउंड्री तक ले गए। यह एक ऐसा इशारा था जो आंकड़ों और विवादों से कहीं आगे जाकर बहुत कुछ कहता है।

भारतीय ड्रेसिंग रूम से अभी तक अय्यर की हालत पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी के बाद श्रेयस अय्यर भारत की चोट की नई चिंता बन गए हैं, जो एडिलेड में दूसरे वनडे में लगी बायीं कोहनी की चोट के कारण सिडनी वनडे से बाहर हो गए थे। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि नितीश टीम के मेडिकल स्टाफ की दैनिक निगरानी में हैं।

