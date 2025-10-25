श्रेयस अय्यर ने कपिल देव के अंदाज में पकड़ा हैरतअंगेज कैच, लेकिन चोट ने बढ़ाई की चिंता; VIDEO

संक्षेप: श्रेयस अय्यर ने यह गजब का कैच 34वें ओवर में हर्षित राणा की गेंदबाजी के दौरान पकड़ा। ऐलेक्स कैरी ओवर की चौथी गेंद को लेग साइड में खेलना चाहते थे, मगर गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में निकल गई।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान भारतीय उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक ऐसा लाजवाब कैच पकड़ा कि फैंस को कपिल देव की याद आ गई। हालांकि श्रेयस अय्यर इस कैच को पकड़ने के बाद थोड़ा असहज दिखे, ऐसा लगा कि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आया है, जिस वजह से वह मैदान छोड़कर भी बाहर चले गए। उनके इस शानदार प्रयास से भारत को विकेट तो मिला, मगर अय्यर की चोट ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी है। उम्मीद है कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर ना हो और वह जल्द मैदान पर वापसी करें।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर यहां देखें श्रेयस अय्यर ने यह गजब का कैच 34वें ओवर में हर्षित राणा की गेंदबाजी के दौरान पकड़ा। ऐलेक्स कैरी ओवर की चौथी गेंद को लेग साइड में खेलना चाहते थे, मगर गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में निकल गई। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खड़े श्रेयस अय्यर ने उलटी दौड़ लगाना शुरू कर दी और कमाल का कैच पकड़ा। गेंद हालांकि उनके हाथ से छिटक गई थी, मगर वह कैच पूरा करने में कामयाब रहे।

इस शानदार कैच को अंजाम देने के बाद अय्यर मैदान पर ही पेट पकड़ कर लेट गए। साथी खिलाड़ी उनके पास पहुंचे फिर फिजियो उन्हें मैदान के बाहर ले गए। अब देखना होगा कि उनकी यह चोट कितनी गंभीर है।