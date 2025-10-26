श्रेयस अय्यर की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट, भारत को लगा तगड़ा झटका, जानें कब तक होगी वापसी?

संक्षेप: हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लेते समय श्रेयस अय्यर की बाईं पसली में झटका लग गया था, जिस वजह से उन्हें क्रिकेट से कम से कम तीन हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक खेल से बाहर रहना पड़ सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे के दौरान चोटिल होने वाले भारतीय उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की इंजरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लेते समय श्रेयस अय्यर की बाईं पसली में झटका लग गया था, जिस वजह से उन्हें क्रिकेट से कम से कम तीन हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक खेल से बाहर रहना पड़ सकता है। शुरुआती जांच में इसका पता लगा है, फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। श्रेयस अय्यर को हेयरलाइन फ्रैक्चर होने का भी डर है, अगर ऐसा होता है तो वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद भारत को 30 नवंबर को घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 ओवर मैच खेलना है। अभी तक यह साफ नहीं हो सकता है कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले वनडे के लिए समय पर फिट होंगे या नहीं।

इस मामले की जानकारी रखने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘श्रेयस को मैच के दौरान ही स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया था। शुरुआती जांच के अनुसार इस झटके से उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक खेल से बाहर रहना होगा। ’’

सूत्र ने कहा, ‘‘वापसी पर उन्हें ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में रिपोर्ट करना होगा। यह तय करने से पहले कि उन्हें ठीक होने में और समय लगेगा या नहीं, आगे की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर यह हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो इसमें ज्यादा समय लग सकता है। ’’