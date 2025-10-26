Cricket Logo
श्रेयस अय्यर की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट, भारत को लगा तगड़ा झटका, जानें कब तक होगी वापसी?

संक्षेप: हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लेते समय श्रेयस अय्यर की बाईं पसली में झटका लग गया था, जिस वजह से उन्हें क्रिकेट से कम से कम तीन हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक खेल से बाहर रहना पड़ सकता है।

Sun, 26 Oct 2025 06:15 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे के दौरान चोटिल होने वाले भारतीय उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की इंजरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लेते समय श्रेयस अय्यर की बाईं पसली में झटका लग गया था, जिस वजह से उन्हें क्रिकेट से कम से कम तीन हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक खेल से बाहर रहना पड़ सकता है। शुरुआती जांच में इसका पता लगा है, फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। श्रेयस अय्यर को हेयरलाइन फ्रैक्चर होने का भी डर है, अगर ऐसा होता है तो वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद भारत को 30 नवंबर को घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 ओवर मैच खेलना है। अभी तक यह साफ नहीं हो सकता है कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले वनडे के लिए समय पर फिट होंगे या नहीं।

इस मामले की जानकारी रखने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘श्रेयस को मैच के दौरान ही स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया था। शुरुआती जांच के अनुसार इस झटके से उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक खेल से बाहर रहना होगा। ’’

सूत्र ने कहा, ‘‘वापसी पर उन्हें ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में रिपोर्ट करना होगा। यह तय करने से पहले कि उन्हें ठीक होने में और समय लगेगा या नहीं, आगे की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर यह हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो इसमें ज्यादा समय लग सकता है। ’’

जब दक्षिण अफ्रीका वनडे श्रृंखला में उनके हिस्सा लेने के बारे में पूछा गया तो सूत्र ने जवाब दिया, ‘‘अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ’’

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
