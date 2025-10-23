श्रेयस अय्यर ने स्टांस में किया है बड़ा बदलाव, कहा- मैं किसी भी हालात में खेल सकता हूं
संक्षेप: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कहा है कि उनकी बल्लेबाजी तकनीक, विशेष रूप से उनका सीधा स्टांस उन्हें क्रिकेट के विभिन्न फॉर्मेट और अलग-अलग पिचों की परिस्थितियों में बेहतर तरीके से ढलने में मदद करता है।
भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने गुरुवार को कहा कि सीधे खड़े होकर बल्लेबाजी करने से उन्हें आत्मविश्वास और निरंतरता हासिल करने में मदद मिल रही है, जिससे वह अलग अलग हालात के मुताबिक खुद को बेहतर ढाल पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के हाथों दूसरे वनडे में भारत की दो विकेट से हार के बाद अय्यर ने कहा कि वह पिछले एक साल से अपनी तकनीक पर काफी काम कर रहे हैं।
श्रेयस अय्यर ने कहा ,‘‘ हाल ही में जो तकनीक मैं अपना रहा हूं, वह ऐसी नहीं है जिसे मैंने अचानक बदला हो। पिछले एक साल से मैं सीधा खड़ा रहना चाहता था, खासकर उन विकेटों पर जहां उछाल उम्मीद से थोड़ा ज्यादा होता है।’’ अय्यर ने कहा ,‘‘ मैने अपने कोच के साथ इस पर काम किया और यह मुझे काफी रास आ रही है । मैं अपने शुरूआती दिनों में इसी तरह से खेलता था तो अपनी पुरानी तकनीक पर ही लौटा हूं ।’’
उन्होंने कहा कि हालात के अनुरूप अपने ‘स्टांस’ को बदलना उनके खेल का अहम हिस्सा हो गया है। उन्होंने कहा, ''मुंबई में जब हम लाल मिट्टी की पिचों पर खेलते थे जिन पर अतिरिक्त उछाल होता है, वहां भी इससे मदद मिलती थी । हर पिच अलग होती है तो नई नई चीजें आजमानी पड़ती है । मैने अपना स्टांस कई बार बदलाव है और अब मैं किसी भी हालात में खेल सकता हूं ।’’
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ 118 रन की साझेदारी करने वाले श्रेयस ने कहा कि फोकस चुनौतीपूर्ण विकेट पर लय बनाये रखने की थी क्योंकि आस्ट्रेलियाई गेंदबाज काफी अनुशासित गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो गई थी लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का बखूबी पीछा किया।
भारत के 265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट (74 रन, 78 गेंद, चार चौके, दो छक्के) और कोनोली (नाबाद 61 रन, 53 गेंद, पांच चौके, एक छक्के) के अर्धशतक से 46.2 ओवर में आठ विकेट पर 265 रन बनाकर जीत दर्ज की।