Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs AUS Rohit Sharma Surpasses MS Dhoni To Shahid Afridi in Most international Runs after 500 Matches List
रोहित शर्मा ने 500वें मैच के बाद धोनी और अफरीदी को पछाड़ा; टॉप पर सचिन नहीं, ये दिग्गज खिलाड़ी

रोहित शर्मा ने 500वें मैच के बाद धोनी और अफरीदी को पछाड़ा; टॉप पर सचिन नहीं, ये दिग्गज खिलाड़ी

संक्षेप: रोहित शर्मा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में सस्ते में पवेलियन लौटे। हालांकि, रोहित ने एक धाकड़ लिस्ट में एमएस धोनी और शाहिद अफरीदी को पछाड़ दिया। यह उनका 500वां इंटरनेशनल मुकाबला था।

Sun, 19 Oct 2025 04:21 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रोहित शर्मा का रविवार को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में बल्ला नहीं चला। वह पर्थ के मैदान पर बतौर ओपनर 14 गेंदो में 8 रन ही बना सके। यह उनका 500वां इंटरनेशनल मैच था। रोहित भले ही सस्ते में पवेलियन लौटे लेकिन उन्होंने एमएस धोनी, सनथ जयसूर्या और शाहिद अफरीदी को पछाड़ दिया। दरअसल, रोहित 500वें मैच के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं।

'हिटमैन' के खाते में फिलहाल 19708 रन हैं। उन्होंने सितंबर 2007 में इंटनरेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। 38 वर्षीय रोहित ने अपने करियर में 67 टेस्ट में 4301, वनडे में 11176 और 159 टी20 इंटरनेशनल में 4231 रन बनाए हैं। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। बता दें कि रोहित 500 या उससे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले कुल पांचवें भारतीय और ओवरऑल 11वें क्रिकेटर हैं।

ये भी पढ़ें:अरे भाई उसे पॉपकॉर्न मत दे; रोहित शर्मा और गिल को खाते देख बोल पड़े अभिषेक नायर

श्रीलंका के पूर्व ओपनर जयसूर्या, पूर्व भारतीय कप्तान धोनी और पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अफरीदी ने 500 इंटरनेशनल मैचों में क्रमश: 18889, 16330 और 10899 रन बनाए। 500 मैचों के बाद सर्वाधिक इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड दिग्गज विराट कोहली के नाम दर्ज है। कोहली ने 500 इंटरनेशनल मैचों में 25582 जोड़े थे। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोटिंग (25035) हैं और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (24874) हैं।

500 मैचों के बाद सर्वाधिक इंटरनेशनल रन

25582 - विराट कोहली

25035 - रिकी पोंटिंग

24874 - सचिन तेंदुलकर

24799 - जैक्स कैलिस

23607 - राहुल द्रविड़

22592 - कुमार संगकारा

20230 - महेला जयवर्धने

19708 - रोहित शर्मा

18889 - सनथ जयसूर्या

16330 - एमएस धोनी

10899 - शाहिद अफरीदी

ये भी पढ़ें:ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर, रोहित ने खतरे में डाला ‘दादा’ का रिकॉर्ड

पर्थ वनडे की बात करें तो रोहित और विराट की लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कुल मिलाकर सिर्फ 22 गेंदों तक चली और उनके फीके प्रदर्शन का असर भारतीय पारी पर भी दिखा। कोहली 8 गेंद खाली मगर खाता नहीं खुला। भारत ने बारिश से प्रभावित पहले वनडे मैच में 26 ओवर में नौ विकेट पर 136 रन बनाए। लगातार बारिश की वजह से मुकाबला 26-26 ओवर का कर दिया गया था, जिसमें डकवर्थ लुइस पद्धति से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Rohit Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,Ind vs Aus ODI Live Score , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |