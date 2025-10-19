रोहित शर्मा ने 500वें मैच के बाद धोनी और अफरीदी को पछाड़ा; टॉप पर सचिन नहीं, ये दिग्गज खिलाड़ी

संक्षेप: रोहित शर्मा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में सस्ते में पवेलियन लौटे। हालांकि, रोहित ने एक धाकड़ लिस्ट में एमएस धोनी और शाहिद अफरीदी को पछाड़ दिया। यह उनका 500वां इंटरनेशनल मुकाबला था।

रोहित शर्मा का रविवार को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में बल्ला नहीं चला। वह पर्थ के मैदान पर बतौर ओपनर 14 गेंदो में 8 रन ही बना सके। यह उनका 500वां इंटरनेशनल मैच था। रोहित भले ही सस्ते में पवेलियन लौटे लेकिन उन्होंने एमएस धोनी, सनथ जयसूर्या और शाहिद अफरीदी को पछाड़ दिया। दरअसल, रोहित 500वें मैच के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं।

'हिटमैन' के खाते में फिलहाल 19708 रन हैं। उन्होंने सितंबर 2007 में इंटनरेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। 38 वर्षीय रोहित ने अपने करियर में 67 टेस्ट में 4301, वनडे में 11176 और 159 टी20 इंटरनेशनल में 4231 रन बनाए हैं। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। बता दें कि रोहित 500 या उससे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले कुल पांचवें भारतीय और ओवरऑल 11वें क्रिकेटर हैं।

श्रीलंका के पूर्व ओपनर जयसूर्या, पूर्व भारतीय कप्तान धोनी और पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अफरीदी ने 500 इंटरनेशनल मैचों में क्रमश: 18889, 16330 और 10899 रन बनाए। 500 मैचों के बाद सर्वाधिक इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड दिग्गज विराट कोहली के नाम दर्ज है। कोहली ने 500 इंटरनेशनल मैचों में 25582 जोड़े थे। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोटिंग (25035) हैं और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (24874) हैं।

500 मैचों के बाद सर्वाधिक इंटरनेशनल रन 25582 - विराट कोहली

25035 - रिकी पोंटिंग

24874 - सचिन तेंदुलकर

24799 - जैक्स कैलिस

23607 - राहुल द्रविड़

22592 - कुमार संगकारा

20230 - महेला जयवर्धने

19708 - रोहित शर्मा

18889 - सनथ जयसूर्या

16330 - एमएस धोनी

10899 - शाहिद अफरीदी