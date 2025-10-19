Cricket Logo
रोहित शर्मा के 500वें इंटरनेशनल मैच में जुड़ा ये कैसा रिकॉर्ड, उम्रदराज खिलाड़ियों की इस लिस्ट में पहुंचे टॉप-2 में

संक्षेप: रोहित शर्मा आज अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले 11वें और दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है।

Sun, 19 Oct 2025 09:13 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीन मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि भारत पहले बैटिंग करेगा। टीम इंडिया के मैदान पर उतरते ही पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले कुल 11वें और 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान एक उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

जी हां, रोहित शर्मा 500वां इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर भी एक भारतीय ही है। रोहित शर्मा 38 साल और 171 दिन की उम्र में 500वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। वहीं राहुल द्रविड़ ने अपना 500वां इंटरनेशनल मैच 38 साल 241 दिन की उम्र में खेला था।

वहीं 500वां इंटरनेशनल मैच खेलने के दौरान सचिन तेंदुलकर सबसे युवा खिलाड़ी थे। सचिन ने अपने करियर में यह उपलब्धि 33 साल 174 दिन की उम्र में हासिल कर ली थी।

33 साल 174 दिन - सचिन तेंदुलकर

34 साल 071 दिन- महेला जयवर्धने

34 साल 257 दिन- विराट कोहली

35 साल 006 दिन- शाहिद अफरीदी

35 साल 074 दिन- रिकी पोंटिंग

35 साल 152 दिन- कुमार संगकारा

36 साल 350 दिन- जैक कैलिस

36 साल 364 दिन- एमएस धोनी

37 साल 322 दिन- सनथ जयसूर्या

38 साल 171 दिन- रोहित शर्मा*

38 साल 241 दिन- राहुल द्रविड़

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग XI

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), नीतिश कुमार रेड्डू, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड

