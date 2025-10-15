ऑस्ट्रेलिया सीरीज में टूटेगा शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहित बनेंगे नए सिक्सर किंग

Cricket Logo
संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा वनडे में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब हैं। आगामी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित के पास शाहिद अफरीदी का सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने का शानदार मौका है।

Wed, 15 Oct 2025 10:42 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा कप्तानी से हटने के बाद पहली बार बतौर बल्लेबाज खेलने उतरेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा सहित भारतीय टीम का पहला बैच बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार को खेला जाएगा। रोहित शर्मा के पास इस सीरीज के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का बड़ा मौका होगा। वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की टॉप-5 सूची में एमएस धोनी का नाम भी शामिल है।

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के नाम है। शाहिद ने 398 मैचों में 351 छक्के लगाए हैं। अफरीदी ने वनडे में 23.57 के औसत से 8064 रन बनाए हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा को शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आठ छक्कों की जरूरत है। रोहित ने भारत के लिए खेलते हुए 273 मैचों में 344 छक्के लगाए हैं। रोहित ने वनडे में 11168 रन बनाए हैं। वनडे में रोहित शर्मा के नाम 32 शतक है। वह तीन दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गिल तीसरे नंबर पर हैं। गेल ने 301 मैच में 331 छक्के जड़े हैं। सनथ जयसूर्या ने 445 मैच में 270 और पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने 350 मैच में 229 छक्के मारे हैं।

अगर रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में यह उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो वह अफरीदी को पीछे छोड़कर वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिसके बाद वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलेंगे। रोहित की कप्तानी में भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचा। उनकी कप्तानी में भारत ने टूर्नामेंट में लगातार 10 मैच जीते थे। खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने हराया। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर रोहित ने 12 साल का सूखा खत्म किया।

