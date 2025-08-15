रोहित शर्मा ने शुरू की ट्रेनिंग, अभिषेक नायर के साथ जिम में भी दिखे; वीडियो हुआ वायरल

भारतीय टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। वह अभिषेक नायर के साथ जिम सेशन पर ध्यान दे रहे हैं।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आगामी वनडे सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वह अभिषेक नायर के साथ जिम में ट्रेनिंग करते हुए नजर आए। वहीं सोशल मीडिया पर भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मैदान पर नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा ने दो महीने से ज्यादा समय से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। उन्होंने आखिरी बार आईपीएल 2025 के दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस के लिए मैच खेला था। रोहित शर्मा टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे में खेलते हुए दिखेंगे।

कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रोहित वनडे फॉर्मेट से भी हट सकते हैं। इन सब अफवाहों के बीच रोहित ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और सीरीज की तैयारी पर ध्यान लगा रहे हैं। वह अभिषेक नायर के साथ ट्रेनिंग कर रहे, जोकि उनके पुराने दोस्त और कोच भी हैं। रोहित का ग्राउंड पर टहलते हुए एक वीडियो सामने आया है।

रोहित और कोहली दोनों ने भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी थी लेकिन उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में खेलना जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम वनडे अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे गए हैं।

आईपीएल 2025 के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेलने वाले 38 साल के रोहित ने एक स्थान के फायदे से पाकिस्तान के बाबर आजम को पछाड़ा, जो कैरेबिया में वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल में संपन्न वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद तीसरे स्थान पर खिसक गए। रोहित के 756 अंक हैं और वह भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (784) से पीछे हैं जो पहले नंबर पर बने हुए हैं।