शुभमन गिल की कैप्टेंसी पर खुलकर बोले रिकी पोंटिंग, इंग्लैंड सीरीज के प्रदर्शन पर ये कहा

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने भारतीय टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल की नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की है। पोंटिंग ने कहा है कि जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब गिल के अंदर का 'बुलडॉग' (लड़ने वाला जज्बा) बाहर आता है।

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग ने युवा कप्तान शुभमन गिल की तारीफ की है। पोंटिंग ने कहा है कि गिल के अंदर 'बुलडॉग' जैसा लड़ने का जज्बा है और यह तभी बाहर आता है जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गिल आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे हैं और अब भारत के लिए दो फॉर्मेट में कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं। शुभमन गिल को इस साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित की जगह उन्हें टीम की कप्तान बनाया गया है। गिल ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में पांच मैचों में 754 रन बनाए थे। उनकी कप्तानी में सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। उन्होंने इस दौरे पर चार शतक लगाए थे।

शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान चुना गया है। रोहित शर्मा के स्थान पर उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है। हालांकि टेस्ट सीरीज के उलट वनडे में उनकी कप्तानी में टीम की शुरुआत खराब रही। पहले ही वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग बतौर कप्तान शुभमन गिल से काफी प्रभावित हुए हैं। पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू पर बोलते हुए हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर शुभमन गिल की कप्तानी और उनके प्रदर्शन की सराहना की।

रिकी पोंटिंग ने कहा, “मुझे असल में बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उस मजबूत इंग्लिश टीम के खिलाफ यूके में टीम की अगुवाई कैसे की। कुछ क्षण ऐसे थे जब वह शायद अपने सामान्य व्यवहार से हटकर थे। उन्होंने अपनी छाप छोड़ने और टीम के लिए मजबूती से खड़े होने के लिए वह सब किया जो उन्हें करना था।”