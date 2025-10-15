Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs AUS Pat Cummins picks his all time India Australia combined ODI XI three Indian include sachin dhoni zaheer

कमिंस ने IND-AUS की ऑल-टाइम वनडे इलेवन चुनी, सिर्फ तीन भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर पैट कमिंस ने भारत-ऑस्ट्रेलिया की ऑल-टाइम वनडे इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने सिर्फ तीन भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी है।

Wed, 15 Oct 2025 08:36 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
कमिंस ने IND-AUS की ऑल-टाइम वनडे इलेवन चुनी, सिर्फ तीन भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह

ऑस्ट्रेलिया के वनडे और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। पीठ की चोट से जूझ रहे पैट कमिंस बाहर रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर पैट कमिंस ने बुधवार को भारत-ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने 8 ऑस्ट्रेलियाई और तीन भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी है। पैट कमिंस ने कहा कि भारत के खिलाफ रविवार से पर्थ में शुरू हो रही वनडे सीरीज विशेष है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के लिए सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखने का आखिरी मौका हो सकता है।

पैट कमिंस पीठ की चोट से जूझ रहे हैं। उन्होंने जुलाई 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछला मुकाबला खेला था और अब उनके पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ 2025-26 एशेज सीरीज के पहले टेस्ट से भी बाहर रहने की उम्मीद है। कमिंस ने प्लेइंग इलेवन में सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर को सलामी बल्लेबाजों के रूप में चुना है। इसके बाद रिकी पोंटिंग, स्टीव स्मिथ, शेन वॉटसन और माइकल बेन को शामिल किया है। स्टीव वनडे से संन्यास ले चुके हैं।

पैट कमिंस ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में एमएस धोनी को चुना है। शेन वॉर्न स्पिनर हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण में उन्होंने ब्रेट ली, जहीर खान और ग्लेन मैक्ग्रा को जगह दी है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को ऑल-टाइम वनडे इलेवन में शामिल किया है।

ये भी पढ़ें:भारत में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन, अहमदाबाद को मेजबान बनाने की सिफारिश

रोहित शर्मा और विराट कोहली का सामना करने के महत्व पर उन्होंने कहा, "विराट और रोहित पिछले 15 सालों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए उन्हें यहां खेलते हुए देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है। वे निश्चित रूप से भारत के लिए खेल के चैंपियन रहे हैं और उन्हें हमेशा बहुत अच्छा समर्थन मिलता है। जब भी हम उनके साथ खेलते हैं, दर्शक जोर-जोर से तालियां बजाते हैं।"

पैट कमिंस की ऑल-टाइम वनडे इलेवन

डेविड वॉर्नर, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, स्टीव स्मिथ, शेन वॉटसन, माइकल बेवन, एमएस धोनी, शेन वॉर्न, ब्रेट ली, जहीर खान और ग्लैन मैक्ग्रा

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Pat Cummins
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |