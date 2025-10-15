कमिंस ने IND-AUS की ऑल-टाइम वनडे इलेवन चुनी, सिर्फ तीन भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह
संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर पैट कमिंस ने भारत-ऑस्ट्रेलिया की ऑल-टाइम वनडे इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने सिर्फ तीन भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी है।
ऑस्ट्रेलिया के वनडे और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। पीठ की चोट से जूझ रहे पैट कमिंस बाहर रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर पैट कमिंस ने बुधवार को भारत-ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने 8 ऑस्ट्रेलियाई और तीन भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी है। पैट कमिंस ने कहा कि भारत के खिलाफ रविवार से पर्थ में शुरू हो रही वनडे सीरीज विशेष है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के लिए सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखने का आखिरी मौका हो सकता है।
पैट कमिंस पीठ की चोट से जूझ रहे हैं। उन्होंने जुलाई 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछला मुकाबला खेला था और अब उनके पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ 2025-26 एशेज सीरीज के पहले टेस्ट से भी बाहर रहने की उम्मीद है। कमिंस ने प्लेइंग इलेवन में सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर को सलामी बल्लेबाजों के रूप में चुना है। इसके बाद रिकी पोंटिंग, स्टीव स्मिथ, शेन वॉटसन और माइकल बेन को शामिल किया है। स्टीव वनडे से संन्यास ले चुके हैं।
पैट कमिंस ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में एमएस धोनी को चुना है। शेन वॉर्न स्पिनर हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण में उन्होंने ब्रेट ली, जहीर खान और ग्लेन मैक्ग्रा को जगह दी है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को ऑल-टाइम वनडे इलेवन में शामिल किया है।
रोहित शर्मा और विराट कोहली का सामना करने के महत्व पर उन्होंने कहा, "विराट और रोहित पिछले 15 सालों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए उन्हें यहां खेलते हुए देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है। वे निश्चित रूप से भारत के लिए खेल के चैंपियन रहे हैं और उन्हें हमेशा बहुत अच्छा समर्थन मिलता है। जब भी हम उनके साथ खेलते हैं, दर्शक जोर-जोर से तालियां बजाते हैं।"
पैट कमिंस की ऑल-टाइम वनडे इलेवन
डेविड वॉर्नर, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, स्टीव स्मिथ, शेन वॉटसन, माइकल बेवन, एमएस धोनी, शेन वॉर्न, ब्रेट ली, जहीर खान और ग्लैन मैक्ग्रा