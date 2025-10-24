Cricket Logo
मिचेल स्टार्क सिडनी में कर सकते हैं धमाल, ऐसा करने वाले बनेंगे चौथे ऑस्ट्रेलियाई बॉलर

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क वनडे में 250 विकेट पूरा करने के करीब हैं। अगर वह तीन विकेट ले लेते हैं तो वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई बनेंगे।

Fri, 24 Oct 2025 10:52 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क शनिवार को भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। स्टार्क वनडे में 250 विकेट हासिल करने के काफी करीब हैं। तेज गेंदबाज स्टार्क सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर अगर तीन विकेट हासिल कर लेते हैं तो वह ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में 250 से अधिक विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को सिडनी में खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वनडे सीरीज के शुरुआत दो मुकाबले जीते हैं और सीरीज भी अपने नाम कर चुकी हैं, ऐसे में आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पूरा दम लगाना चाहेगी और 3-0 से सीरीज जीतना चाहेगी। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने जारी सीरीज में दो मैचों में तीन विकेट चटकाए हैं। स्टार्क वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दिग्गज ग्लेन मैक्ग्रा के नाम है। उन्होंने 249 मैचों में 380 विकेट लिए हैं। वहीं ब्रेट ली ने 221 मैचों में 380 विकेट झटके हैं। शेन वॉर्न ने 193 मैचों में 291 विकेट लिए हैं।

मिचेल स्टार्क अपने वनडे करियर में 129 वनडे मैचों में अब तक 247 विकेट चटका चुके हैं। अगर वह सिडनी में 3 विकेट लेने में सफल होते हैं, तो वह ऑस्ट्रेलिया के लिए 250 या उससे अधिक वनडे विकेट लेने वाले केवल चौथे गेंदबाज बन जाएंगे। स्टार्क ने वनडे में 12 बार चार विकेट हॉल लिया है और नौ बार पांच विकेट हॉल हासिल किया है।

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
