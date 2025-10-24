Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs AUS Not a Very Wise Call Ashwin Slams Team India for Benching Kuldeep Yadav in Australia ODIs
कुलदीप अकेले पड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पर भारी, अश्विन ने बताई वजह; चयन ना होने पर खड़े किए सवाल

संक्षेप: अश्विन ने टीम मैनेजमेंट की आलोचना की और कहा कि कुलदीप यादव को टीम से बाहर रखना कोई बहुत बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं है। उन्होंने हर्षित राणा की जगह कुलदीप को मौका देने की सलाह दी है।

Fri, 24 Oct 2025 04:20 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैचों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले कुलदीप यादव को वनडे सीरीज के पहले दो मैच में मौका नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर एडम जंपा ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है और दूसरे मैच में 4 विकेट चटकाए। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत की लगातार दो हार के बाद टीम इंडिया के सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने प्लेइंग इलेवन के चयन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को बाहर रखना 'समझदारी भरा फैसला' नहीं है। अश्विन ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ बल्लेबाजी की गहराई के लिए विशेषज्ञ गेंदबाजों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला। टीम ने उनकी जगह अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को मैदान पर उतारा।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मैं समझ सकता हूं कि टीम दो स्पिनरों और एक सीम-बॉलर ऑलराउंडर (नीतीश रेड्डी) के साथ क्यों जाना चाहती है। वे बल्लेबाजी में गहराई चाहते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन और अक्षर दोनों बल्लेबाजी कर सकते हैं। अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने विकेट लिए, इसलिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। लेकिन हमने पिछले मैच में क्या चर्चा की थी? असली बात विकेट लेने की है। एडम जंपा ने 4 विकेट कैसे लिए? उनकी गेंद भी स्पिन कर रही थी। आप मुझे बताएं, क्या कूपर कोनोली ने कभी कुलदीप को खेला है? नहीं। मैथ्यू शॉर्ट ने शायद कभी-कभार खेला होगा। एलेक्स कैरी ने थोड़ा खेला है लेकिन उन्हें कुलदीप के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा है। मिचेल ओवेन ने तो कभी कुलदीप के सामने खेला ही नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की इस बल्लेबाजी लाइन-अप ने कुलदीप के खिलाफ खेला ही नहीं है और यह मत भूलिए कि जो भी खिलाड़ी शुरुआत में कुलदीप के सामने आता है, उसे परेशानी होती है। इसलिए, मुझे लगता है कि उन्हें टीम से बाहर रखना कोई बहुत बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें अगले मैच में मौका मिलेगा। हम कह सकते हैं कि हर्षित राणा ने रन बनाए हैं और विकेट भी लिए हैं। लेकिन फिर भी, कुलदीप तो कुलदीप है। अगर आप उन्हें खिलाते हैं, तो आपके पास अतिरिक्त हथियार होगा।”

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
