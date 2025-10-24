कुलदीप अकेले पड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पर भारी, अश्विन ने बताई वजह; चयन ना होने पर खड़े किए सवाल

संक्षेप: अश्विन ने टीम मैनेजमेंट की आलोचना की और कहा कि कुलदीप यादव को टीम से बाहर रखना कोई बहुत बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं है। उन्होंने हर्षित राणा की जगह कुलदीप को मौका देने की सलाह दी है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैचों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले कुलदीप यादव को वनडे सीरीज के पहले दो मैच में मौका नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर एडम जंपा ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है और दूसरे मैच में 4 विकेट चटकाए। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत की लगातार दो हार के बाद टीम इंडिया के सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने प्लेइंग इलेवन के चयन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को बाहर रखना 'समझदारी भरा फैसला' नहीं है। अश्विन ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ बल्लेबाजी की गहराई के लिए विशेषज्ञ गेंदबाजों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला। टीम ने उनकी जगह अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को मैदान पर उतारा।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मैं समझ सकता हूं कि टीम दो स्पिनरों और एक सीम-बॉलर ऑलराउंडर (नीतीश रेड्डी) के साथ क्यों जाना चाहती है। वे बल्लेबाजी में गहराई चाहते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन और अक्षर दोनों बल्लेबाजी कर सकते हैं। अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने विकेट लिए, इसलिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। लेकिन हमने पिछले मैच में क्या चर्चा की थी? असली बात विकेट लेने की है। एडम जंपा ने 4 विकेट कैसे लिए? उनकी गेंद भी स्पिन कर रही थी। आप मुझे बताएं, क्या कूपर कोनोली ने कभी कुलदीप को खेला है? नहीं। मैथ्यू शॉर्ट ने शायद कभी-कभार खेला होगा। एलेक्स कैरी ने थोड़ा खेला है लेकिन उन्हें कुलदीप के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा है। मिचेल ओवेन ने तो कभी कुलदीप के सामने खेला ही नहीं है।”