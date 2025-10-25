IND vs AUS: 4 विकेट लेकर हर्षित राणा ने किया कमाल, दिग्गजों के क्लब में मारी एंट्री
संक्षेप: हर्षित राणा ने शुरुआती 8 वनडे मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तीसरे वनडे में उन्होंने चार विकेट लिए।
भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में दमदार प्रदर्शन किया। हर्षित राणा के चार विकेट की मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में 46.4 ओवर में 236 रन पर समेट दिया। तीन मैचों की वनडे सीरीज में हर्षित राणा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में 4 विकेट लेकर युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने वनडे क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है।
हर्षित राणा ने अपने करियर के पहले आठ वनडे मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हर्षित राणा शुरुआती 8 वनडे में 16 या उससे अधिक विकेट लेने वाले भारत के पांचवें गेंदबाज बन गए हैं। वह अब अश्विन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। उनके अलावा अजीत अगरकर और प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 वनडे में 19-19 विकेट लिए हैं। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम 17 विकेट है।
हर्षित राणा के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हुए चयन को लेकर काफी चर्चा हुई थी। उनकी जमकर आलोचना हुई थी और कई पूर्व क्रिकेटर्स ने उनके चयन पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि उन्होंने अपने प्रदर्शन से आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उनकी गति, उछाल और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता उन्हें आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकती है।
तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू रेनशॉ ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। भारत की तरफ से तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 39 रन देकर चार विकेट लिए।
पहले 8 वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
अजीत अगरकर / प्रसिद्ध कृष्णा- 19 विकेट
जसप्रीत बुमराह- 17 विकेट
रविचंद्रन अश्विन / हर्षित राणा (16 विकेट)