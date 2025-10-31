विराट कोहली से भी तेज है अभिषेक शर्मा की रफ्तार, 25 पारियों के बाद बना दिए सबसे ज्यादा रन
संक्षेप: भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 25 पारियों के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। अभिषेक ने 25 पारियों में 936 रन बनाए हैं।
सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ समय के अंदर ही टी20 इंटरनेशनल में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। हर मैच के साथ उनकी आक्रमक बल्लेबाजी विपक्षी खेमे में उनका खौफ बढ़ा रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान अभिषेक ने आक्रमक तेवर दिखाए लेकिन अंत तक डटे भी रहे और लगातार विकेट गिरने के बावजूद एक छोर संभाले रखा। अभिषेक शर्मा ने मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाए और भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। इस दौरान उन्होंने विराट का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की।
अभिषेक शर्मा शुरुआती 25 पारियों के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली और केएल राहुल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में अपनी शानदार 68 रनों की पारी के दम पर अभिषेक ने यह मुकाम हासिल किया। भले ही भारत यह मैच हार गया, लेकिन अभिषेक की पारी ने उन्हें रिकॉर्ड बुक में शीर्ष पर पहुंचा दिया।
अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए 26 मैचों की 25 पारियों में 936 रन बनाए हैं। उन्होंने दो शतक जड़े हैं और 6 अर्धशतक भी लगाए हैं। विराट कोहली ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर के दौरान शुरुआती 25 पारियों में 906 रन बनाए थे। केएल राहुल ने 25 पारियों में 899 और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 805 रन बनाए हैं। तिलक वर्मा ने 780 रन जड़े थे।