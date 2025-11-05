अर्शदीप सिंह दो टी20 मैचों में क्यों बाहर बैठे? बॉलिंग कोच ने किया खुलासा, बोले- उन्हें पता है कि हम बड़ी...

संक्षेप: तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दो मैचों में प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने अब अर्शदीप को बाहर बैठाने का कारण बताया है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन दिनों पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह सीरीज के शुरुआती दो मैचों में नहीं खेले, जिसने बहुत लोगों को हैरान कर दिया। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। अर्शदीप को जब होबार्ट में तीसरे मुकाबले में मौका मिला तो शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने चार ओवर में 35 रन देकर तीन अहम विकेट चटकाए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुन गए। भारत ने पांच विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने अब अर्शदीप को बाहर बैठाने का कारण बताया है। उन्होंने खुलासा किया कि अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमाने के चलते यह फैसला लिया गया, जिसका अर्शदीप को पता है।

सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। कैनबरा में पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। चौथा मुकाबला गुरुवार को क्वींसलैंड में आयोजित होगा। मोर्कल ने बुधवार को मैच से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''अर्शदीप अनुभवी हैं और उन्हें पता है कि हम बड़ी तस्वीर को देख रहे हैं और अलग-अलग कॉम्बिनेशन को आजमा रहे हैं। उन्हें पता है कि वह वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं और उन्होंने पावरप्ले में अधिकतर विकेट लिए हैं।'' कोच ने कहा, ''हम जानते हैं कि वह टीम के लिए कितने अमूल्य खिलाड़ी है लेकिन हमें अन्य संयोजनों पर भी गौर करने की जरूरत है और वह इस बात को समझते हैं।''