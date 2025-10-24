खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली को मोहम्मद कैफ की सलाह, कहा- श्रेयस अय्यर से सीखो

Cricket Logo
Fri, 24 Oct 2025 05:24 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। शुरुआती दो मैचों में विराट कोहली रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे। कोहली दोनों मैचों में खाता भी नहीं खोल सके। कोहली के लगातार मैचों में फ्लॉप शो से उनके संन्यास की चर्चा फिर से तेज हो गई है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली को एक बड़ी सलाह दी है। कैफ का मानना है कि कोहली को फॉर्म वापस पाने के लिए श्रेयस अय्यर से सीखना चाहिए और इंडिया ए या घरेलू क्रिकेट खेलकर मैदान पर समय बिताना चाहिए।

मोहम्मद कैफ ने कहा कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी अपनी लय खो देता है, तो उसे मैच प्रैक्टिस की सख्त जरूरत होती है। उन्होंने उपकप्तान श्रेयस अय्यर का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी चोट के बाद वापसी के लिए रणजी और विजय हजारे ट्रॉफी खेलकर पर्याप्त मैच समय लिया। कैफ ने एक इंटरव्यू में कहा, “मैं हाल ही में श्रेयस अय्यर से मिला था, और मैंने उनसे उनके स्टांस और लय के बारे में पूछा। चूंकि वह अभी सिर्फ वनडे खेल रहे हैं। रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक लिया है और टी20 भी नहीं खेल रहे हैं, मैं समझना चाहता था कि वह इतनी आसानी से बल्लेबाजी कैसे कर लेते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वह मानसिक रूप से सुलझे हुए हैं, अपने खेल को अंदर तक जानते हैं और उन्होंने अपने दिमाग को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है।”

कैफ ने आगे कहा, "अय्यर ने इंडिया 'ए' के मैच भी खेले थे, और इसीलिए मैं कहता हूं कि विराट और रोहित को भी ऐसा करने पर विचार करना चाहिए। अय्यर की यह बल्लेबाजी उनके एक्टिव रहने से आती है। वह कभी भी फॉर्म से बाहर नहीं लगते, जैसा कि अभी विराट दिख रहे हैं। विराट इस समय बेचैन लग रहे हैं, जबकि अय्यर लगातार खेल रहे हैं, और यह उनके खेल में साफ झलकता है।''

