Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs AUS Mitchell Marsh reveals Australia's biggest fear after beating India says reaching the target was difficult
भारत को हराकर मार्श ने बताया ऑस्ट्रेलिया का 'सबसे बड़ा डर', कहा- लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि...

भारत को हराकर मार्श ने बताया ऑस्ट्रेलिया का 'सबसे बड़ा डर', कहा- लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि...

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया ने बारिश से प्रभावित पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हराया। कंगारू टीम ने 29 गेंद बाकी रहते टारगेट चेज किया। कप्तान मिचेल मार्श 46 रन बनाकर नाबाद रहे। मार्श ने ऑस्ट्रेलिया का ‘सबसे बड़ा डर’ बताया है।

Sun, 19 Oct 2025 07:22 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मिचेल मार्श की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को पर्थ में पहले वनडे में सात विकेट से जीत दर्ज की। यह मैच बारिश से प्रभावित रहा। लगातार बारिश की वजह से मुकाबला 26-26 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने 9 विकेट पर 136 रन बनाए। वहीं, ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुइस पद्धति से 131 रन का टारगेट मिला था। ऑस्ट्रेलिया ने 29 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की। भारत को पर्थ में हराने के बाद कार्यवाहक कप्तान मार्श ने ऑस्ट्रेलिया का 'सबसे बड़ा डर' बताया है।

मार्श ने पर्थ में जीत के बाद कहा कि टारगेट का पीछा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि गेंद थोड़ी स्विंग कर रही थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, ''आज मौसम ने अपना असर दिखाया। सभी दर्शकों का शुक्रिया जो मैदान पर रहे। जीत हासिल करना अच्छा लगता है। घर पर जीतना हमेशा अच्छा लगता है। मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना बहुत पसंद है।'' मार्श ने आगे कहा, ''गेंद थोड़ी स्विंग कर रही थी। हम जानते थे कि दोनों टीमों के लिए यही स्थिति होगी इसलिए लक्ष्य तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। मुझे हमारे युवा खिलाड़ियों पर गर्व है जो मैदान पर उतरे और हमें जीत दिलाई।''

ये भी पढ़ें:ऐसा करने का तरीका ढूंढिए…इरफान पठान ने की भारतीय टीम में बदलाव की मांग,

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ट्रैविस हेड (8) दूसरे ओवर में विकेट गंवा बैठे। मैथ्यू शॉर्ट (8) का बल्ला भी नहीं चला। हालांकि, मार्श दूसरे छोर पर डटे रहे। उन्होंने विकेटकीपर जोश फिलिप (29 गेंदों में 37) के साथ तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। फिलिप के 16वें ओवर में पवेलियन लौटने के बाद मार्श ने मैट रेनशॉ (24 गेंदों में नाबाद 21) के साथ ऑस्ट्रेलिया को जीत की दहलीज पार कराई। कप्तान ने 52 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 46 रनों की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Mitchell Marsh India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,Ind vs Aus ODI Live Score , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |