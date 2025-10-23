सीरीज गंवाने पर फील्डरों पर फूटा शुभमन गिल का गुस्सा, रोहित की बैटिंग पर क्या बोले

Cricket Logo
Thu, 23 Oct 2025 07:47 PMHimanshu Singh Bhasha
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने स्वीकार किया कि कैच छूटने और पर्याप्त स्कोर नहीं बना पाने की वजह से उनकी टीम को गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज गंवानी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में अपने हरफनमौला प्रदर्शन से दूसरे वनडे में दो विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में अजेय बढ़त बना ली। पर्थ में पहले मैच में भारत को सात विकेट से हार मिली थी। भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने कम से कम तीन मौके गंवा दिए, जिनमें मैथ्यू शॉर्ट भी शामिल थे, जिन्होंने 78 गेंद में 74 रन की शानदार पारी खेली।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, ‘‘हमने ठीक ठाक रन बनाए थे। लेकिन जब आप इस तरह के स्कोर का बचाव करते हुए कुछ मौके गंवाते हैं तो यह कभी आसान नहीं होता।’’ युवा कप्तान को पिच में भी कोई कमी नहीं दिखी। उन्होंने कहा, ‘‘पहले मैच में टॉस ज्यादा अहम था क्योंकि बारिश आ गई थी। लेकिन इस मैच में दोनों टीमों ने लगभग 50 ओवर खेले। शुरुआत में विकेट से थोड़ी परेशानी हुई लेकिन 15-20 ओवर के बाद यह अच्छा था।’’

26 वर्षीय गिल ने सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा की 73 रन की जुझारू पारी की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘‘लंबे समय बाद वापसी करते हुए खेलना कभी आसान नहीं होता। शुरुआती चरण थोड़ा चुनौतीपूर्ण था लेकिन उन्होंने जिस तरह बल्लेबाजी की उससे मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, मैं कहूंगा कि वह एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए।’’

मिचेल मार्श की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया ने दोनों विभागों में गहराई दिखाई। घरेलू कप्तान ने अपने गेंदबाजी आक्रमण और युवा बल्लेबाजों के संयम की तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘‘हेजलवुड ने शानदार प्रदर्शन किया थे। हमारी गेंदबाजी इकाई विकेट लेने की कोशिश करती रही। युवाओं की बल्लेबाजी शानदार रही। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का भविष्य उज्ज्वल है। हम श्रृंखला में जीत का पूरा आनंद लेंगे। आज रात हम ज्यादा जश्न नहीं मनाएंगे। भारतीय टीम अनुभवी है। ’’ लेग स्पिनर एडम जम्पा को चार विकेट लेने के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

