टेस्ट खेलने के 10 साल बाद मैथ्यू रेनशॉ करेंगे वनडे डेब्यू, मिच ओवेन भी नई पारी के लिए तैयार

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ और मिच ओवेन रविवार को भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में वनडे डेब्यू करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे रविवार को खेला जाएगा।

टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के लगभग एक दशक बाद मैथ्यू रेनशॉ रविवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना पहला वनडे मैच खेलेंगे। यह पुष्टि हो गई है कि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज भारत के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में ऑलराउंडर मिच ओवेन के साथ डेब्यू करेगा। मैट शॉर्ट भी पहले वनडे में वापसी करेंगे। जोश फिलिप विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, स्पिन ऑलराउंडर कूपर कोनोली भी मध्यक्रम में शामिल होंगे।

ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने चार विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों को चुनने की इच्छा नहीं छोड़ी है। बाएं हाथ के गेंदबाज मैथ्यू कुहनेमैन अपना पांचवां वनडे मैच खेलेंगे क्योंकि एडम जम्पा पारिवारिक कारणों से इस मैच से बाहर रहेंगे।

2018 में पर्थ स्टेडियम में हुए पहले मैच के बाद से, यहा खेले गए सभी तीन 50 ओवरों के अंतरराष्ट्रीय मैचों में तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा है। इस स्टेडियम में हुए अपने हालिया एकदिवसीय मैच में पाकिस्तान के चौतरफा तेज गेंदबाजी आक्रमण ने ऑस्ट्रेलिया को 140 रनों पर ढेर कर दिया था।

पिछले नवंबर में हुए उस मैच में ऑस्ट्रेलिया 21 ओवरों में 6 विकेट पर 88 रन बनाकर सिमट गया था, और कप्तान मिच मार्श ने कहा कि पहले वनडे मैच के नतीजे तय करने में नई गेंद को नियंत्रित करना एक अहम चुनौती साबित हो सकता है। ट्रेविस हेड और मार्श को अब ऑस्ट्रेलिया की सफेद गेंद की सलामी जोड़ी के रूप में चुना गया है, शॉर्ट को अपने पिछले 10 एकदिवसीय मैचों में ओपनिंग करने के बाद तीसरे नंबर पर खेलने का मौका मिलेगा।

शॉर्ट अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 2-1 से सीरीज हार में नहीं खेल पाए थे क्योंकि उनकी पसली में कार्टिलेज फ्रैक्चर हो गया था, जबकि क्वाड इंजरी के कारण वह इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी मैच में भी नहीं खेल पाए थे। वह फरवरी के टूर्नामेंट के बाद पहली बार इस महीने न्यूज़ीलैंड के टी20 दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम में लौटे, जहाँ उन्होंने तीसरे नंबर पर भी बल्लेबाजी की और 29, 2 और 7 रन बनाए।

राष्ट्रीय चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा कि उन्होंने शॉर्ट और अन्य खिलाड़ियों से ऑस्ट्रेलिया की सफ़ेद गेंद वाली टीमों में लचीलापन दिखाने और अलग-अलग भूमिकाएँ निभाने की क्षमता के बारे में बात की थी। बेली ने शनिवार को पर्थ में कहा, "यह (उनके लिए) थोड़ा निराशाजनक रहा है क्योंकि हमने उन्हें काफी क्रिकेट खेलने के लिए चुना था और इस पूरे सफर में, हमने अलग-अलग समय पर कुछ अलग-अलग भूमिकाएं देखी होंगी।"

ओवेन रविवार को एक अलग क्रम पर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने तस्मानिया के लिए वनडे क्रिकेट में शीर्ष क्रम में धमाकेदार प्रदर्शन किया था। ओवेन जुलाई में जमैका में डेब्यू करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के मध्यक्रम में पहले ही सफलता हासिल कर चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद होगी कि मई में मैक्सवेल के वनडे से संन्यास लेने के बाद, वह उनकी 50 ओवर की टीम में भी इसी तरह की भूमिका निभा पाएंगे, जिससे सातवें नंबर पर जगह खाली हो गई है।

ओवेन और रेनशॉ दोनों ने वनडे में अपने राज्यों के लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर अपना डेब्यू किया। तस्मानियाई दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने फरवरी में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 गेंदों में शतक जड़ा था। इस बीच, रेनशॉ ने 2021-22 की शुरुआत से ही क्वींसलैंड वनडे टीम के मध्यक्रम में दबदबा बनाया है, 50 से ऊपर की औसत बनाए रखते हुए एक गेंद पर एक रन से भी बेहतर स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।