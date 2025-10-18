Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs aus matthew renshaw and michael owen set to make debut against indian cricket team
टेस्ट खेलने के 10 साल बाद मैथ्यू रेनशॉ करेंगे वनडे डेब्यू, मिच ओवेन भी नई पारी के लिए तैयार

टेस्ट खेलने के 10 साल बाद मैथ्यू रेनशॉ करेंगे वनडे डेब्यू, मिच ओवेन भी नई पारी के लिए तैयार

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ और मिच ओवेन रविवार को भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में वनडे डेब्यू करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे रविवार को खेला जाएगा। 

Sat, 18 Oct 2025 08:25 PMHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on

टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के लगभग एक दशक बाद मैथ्यू रेनशॉ रविवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना पहला वनडे मैच खेलेंगे। यह पुष्टि हो गई है कि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज भारत के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में ऑलराउंडर मिच ओवेन के साथ डेब्यू करेगा। मैट शॉर्ट भी पहले वनडे में वापसी करेंगे। जोश फिलिप विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, स्पिन ऑलराउंडर कूपर कोनोली भी मध्यक्रम में शामिल होंगे।

ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने चार विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों को चुनने की इच्छा नहीं छोड़ी है। बाएं हाथ के गेंदबाज मैथ्यू कुहनेमैन अपना पांचवां वनडे मैच खेलेंगे क्योंकि एडम जम्पा पारिवारिक कारणों से इस मैच से बाहर रहेंगे।

2018 में पर्थ स्टेडियम में हुए पहले मैच के बाद से, यहा खेले गए सभी तीन 50 ओवरों के अंतरराष्ट्रीय मैचों में तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा है। इस स्टेडियम में हुए अपने हालिया एकदिवसीय मैच में पाकिस्तान के चौतरफा तेज गेंदबाजी आक्रमण ने ऑस्ट्रेलिया को 140 रनों पर ढेर कर दिया था।

पिछले नवंबर में हुए उस मैच में ऑस्ट्रेलिया 21 ओवरों में 6 विकेट पर 88 रन बनाकर सिमट गया था, और कप्तान मिच मार्श ने कहा कि पहले वनडे मैच के नतीजे तय करने में नई गेंद को नियंत्रित करना एक अहम चुनौती साबित हो सकता है। ट्रेविस हेड और मार्श को अब ऑस्ट्रेलिया की सफेद गेंद की सलामी जोड़ी के रूप में चुना गया है, शॉर्ट को अपने पिछले 10 एकदिवसीय मैचों में ओपनिंग करने के बाद तीसरे नंबर पर खेलने का मौका मिलेगा।

शॉर्ट अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 2-1 से सीरीज हार में नहीं खेल पाए थे क्योंकि उनकी पसली में कार्टिलेज फ्रैक्चर हो गया था, जबकि क्वाड इंजरी के कारण वह इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी मैच में भी नहीं खेल पाए थे। वह फरवरी के टूर्नामेंट के बाद पहली बार इस महीने न्यूज़ीलैंड के टी20 दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम में लौटे, जहाँ उन्होंने तीसरे नंबर पर भी बल्लेबाजी की और 29, 2 और 7 रन बनाए।

राष्ट्रीय चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा कि उन्होंने शॉर्ट और अन्य खिलाड़ियों से ऑस्ट्रेलिया की सफ़ेद गेंद वाली टीमों में लचीलापन दिखाने और अलग-अलग भूमिकाएँ निभाने की क्षमता के बारे में बात की थी। बेली ने शनिवार को पर्थ में कहा, "यह (उनके लिए) थोड़ा निराशाजनक रहा है क्योंकि हमने उन्हें काफी क्रिकेट खेलने के लिए चुना था और इस पूरे सफर में, हमने अलग-अलग समय पर कुछ अलग-अलग भूमिकाएं देखी होंगी।"

ओवेन रविवार को एक अलग क्रम पर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने तस्मानिया के लिए वनडे क्रिकेट में शीर्ष क्रम में धमाकेदार प्रदर्शन किया था। ओवेन जुलाई में जमैका में डेब्यू करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के मध्यक्रम में पहले ही सफलता हासिल कर चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद होगी कि मई में मैक्सवेल के वनडे से संन्यास लेने के बाद, वह उनकी 50 ओवर की टीम में भी इसी तरह की भूमिका निभा पाएंगे, जिससे सातवें नंबर पर जगह खाली हो गई है।

ये भी पढ़ें:लगातार हार के बाद कैसा है भारतीय टीम का मनोबल, दीप्ति शर्मा ने बताया

ओवेन और रेनशॉ दोनों ने वनडे में अपने राज्यों के लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर अपना डेब्यू किया। तस्मानियाई दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने फरवरी में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 गेंदों में शतक जड़ा था। इस बीच, रेनशॉ ने 2021-22 की शुरुआत से ही क्वींसलैंड वनडे टीम के मध्यक्रम में दबदबा बनाया है, 50 से ऊपर की औसत बनाए रखते हुए एक गेंद पर एक रन से भी बेहतर स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।

पिछली गर्मियों में वह वनडे कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी (50.83 की औसत से 305 रन) रहे थे। यह जोड़ी रविवार को पर्थ में भारी भीड़ के सामने अपना पहला मैच खेलेगी, जहां पहले वनडे के लिए 3000 से भी कम टिकट बचे हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India Vs Australia IND Vs AUS
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |