यशस्वी जायसवाल के सपोर्ट में उतरे मदन लाल, कहा- मैं चयनकर्ता होता तो उसे कभी नहीं हटाता
संक्षेप: पूर्व चयनकर्ता मदन लाल का मानना है कि यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के अहम सदस्य बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह चयनकर्ता होते तो जायसवाल को बाहर नहीं रखते।
भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल का मानना है कि यशस्वी जायसवाल में ऑल-फॉर्मेट प्लेयर बनने की क्षमता है। पूर्व चयनकर्ता ने साफ कहा कि अगर वह चयन समिति में होते तो जायसवाल को कभी ड्रॉप नहीं करते। यशस्वी जायसवाल का हाल का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में काफी दमदार रहा है और वह शानदार फॉर्म में हैं। यशस्वी इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 से ज्यादा रन बना चुके हैं।
क्रिकेट प्रेडिक्टा टीवी शो से बात करते हुए मदन लाल ने कहा, "मैं चयनकर्ता होता तो जायसवाल को कभी नहीं हटाता, किसी भी फॉर्मेट से नहीं। वह दमदार मैच-विनर हैं और उन्होंने अपनी क्षमता ऑस्ट्रेलिया में भी दिखा दी है। एशिया कप हो, कोई वनडे हो, या कोई टेस्ट मैच, उन्हें हमेशा टीम में होना चाहिए। जो खिलाड़ी अकेले दम पर मैच पलट सकता है, उसे आपको पूरा साथ देना चाहिए। जायसवाल भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं, और मेरे हिसाब से तो उन्हें तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए।"
मदन लाल का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब यशस्वी जायसवाल को लेकर चयन और टीम संयोजन पर लगातार चर्चा हो रही है। जायसवाल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तीनों फॉर्मेट में रन बनाने की क्षमता से क्रिकेट विशेषज्ञों को प्रभावित किया है।
यशस्वी जायसवाल ने खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मौजूदा टेस्ट बल्लेबाजों में से एक साबित किया है। उन्होंने अब तक 26 मैचों की 49 पारियों में 51.65 के शानदार औसत से 2,428 रन बनाए हैं। उनके नाम सात शतक और 12 अर्धशतक दर्ज हैं। बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल न केवल टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, बल्कि टी20 इंटरनेशनल में भी उनका रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है। हालांकि शानदार आंकड़ों के बावजूद वह पिछले कई महीनों से टीम इंडिया की टी20 प्लान से बाहर चल रहे हैं। जायसवाल ने एक वनडे मैच खेला है और 15 रन बनाए हैं।