Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs AUS Live Streaming 1st ODI How To Watch India vs Australia ODI 2025 Live Telecast Online channel Details
IND vs AUS Live Streaming 1st ODI: यहां फ्री में देखें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव मैच, जानें कितने बजे होगा शुरू

IND vs AUS Live Streaming 1st ODI: यहां फ्री में देखें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव मैच, जानें कितने बजे होगा शुरू

संक्षेप: IND vs AUS Live Streaming 1st ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे पर्थ स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में फैंस को एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली की झलक देखने को मिलेगी। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा।

Sun, 19 Oct 2025 06:16 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

IND vs AUS Live Streaming 1st ODI: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी रविवार, 19 अक्टूबर से होने जा रहा है। India vs Australia पहला वनडे पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा, मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -शुभमन गिल और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद भारतीय टीम पहली बार 50 ओवर का मैच खेलने उतरेगी, ऐसे में फैंस को रोहित शर्मा और विराट कोहली की झलक देखने को मिलेगी। बता दें, ये दोनों दिग्गज टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और सिर्फ वनडे में ही एक्टिव हैं। आईए एक नजर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड-पाकिस्तान मैच रद्द होने से भारत को बंपर फायदा, 3 टीमें लगभग बाहर

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे कब और कहां खेला जाएगा?

India vs Australia पहला वनडे रविवार, 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs AUS 1st ODI कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -शुभमन गिल और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले यानी साढ़े 8 बजे मैदान पर उतरेंगे।

ये भी पढ़ें:कोहली छीनेंगे सचिन के सिर का ताज! 148 साल के क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ

India vs Australia पहला वनडे फ्री में कैसे देखें लाइव और किस टीवी चैनल पर IND vs AUS मैच का लाइव प्रसारण होगा?

India vs Australia पहले वनडे का आप फ्री में लुत्फ DD Sports पर उठा सकते हैं, इसके अलावा IND VS AUS मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों होगा।

IND vs AUS 1st ODI की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का ऑनलाइन लुत्फ भारतीय फैंस जियोहॉटस्टार पर उठा सकते हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Australia IND Vs AUS
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |