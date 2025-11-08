IND vs AUS Live Score: आज ऑस्ट्रेलिया से भारत की निर्णायक भिड़ंत, गाबा में किस करवट बैठेगा ऊंट?

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर

Sat, 08 Nov 2025 11:31 AM

IND vs AUS Live Score 5th T20I: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों की ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में भिड़ंत होगी। यह भारत के लिए निर्णायक मैच है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी। सूर्या ब्रिगेड ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना रखी है। पहला मुकाबला बारिश में धूल गया था। वहीं, मिचेल मार्श के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम सीरीज बराबर करने की फिराक में होगी। ट्रैविस हेड और जोश हेजलवुड की अनुपस्थिति में कंगारुओं की आक्रामक क्षमता कमजोर पड़ गई है, जो एशेज की तैयारी में जुटे हैं। भारत को एक बार फिर ओपनर अभिषेक शर्मा से धमाकेदार प्रदर्शन की होगी।

8 Nov 2025, 11:31:00 AM IST IND vs AUS Live Score: गाबा का T20I रिकॉर्ड IND vs AUS Live Score: मैच- 11 पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 8 (72.73%) टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 3 (27.27%) टॉस जीतकर जीते गए मैच- 4 (36.36%) टॉस हारकर जीते गए मैच- 7 (63.64%) हाईएस्ट स्कोर- 209/3 लोएस्ट स्कोर- 114 हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 161/4 प्रति विकेट औसत रन- 23.45 प्रति ओवर औसत रन- 8.33 पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 160

8 Nov 2025, 11:03:19 AM IST IND vs AUS Live Score: भारतीय स्क्वॉड IND vs AUS Live Score: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह।