IND vs AUS Live Score 3rd T20I: सूर्या-गंभीर को बदलनी होगी रणनीति, प्लेइंग XI में बदलाव जरूरी; कब होगा टॉस?

IND vs AUS Live Score 3rd T20I- संजू सैमसन करेंगे कमाल
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- संजू सैमसन को 1000 टी20 रन बनाने वाले 12वें भारतीय बल्लेबाज बनने के लिए पांच रन की जरूरत है।
सूर्यकुमार यादव
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पांच मैच की टी20 सीरीज का तीसरा और अहम मुकाबला आज यानी रविवार, 2 नवंबर को होबार्ड के बेलेरी ओवल स्टेडियम में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और मिचेल मार्श- आधा घंटा पहले यानी 1 बजकर 15 मिनट पर मैदान पर उतरेंगे। 5 मैच की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे चल रहा है। सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ा था, वहीं दूसरे मुकाबले में कंगारुओं ने आसान जीत दर्ज की थी। आज का तीसरा टी20 अहम इसलिए है, अगर आज ऑस्ट्रेलिया जीता तो वह सीरीज में 2-0 की बढ़त बना लेगा और फिर भारत ज्यादा से ज्यादा सीरीज में बराबरी ही कर पाएगा। ऐसे में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को सीरीज जीतने के लिए हर हाल में इस मुकाबले को जीतना होगा।
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- भारत की संभावित XI
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल/अर्शदीप सिंह, 7 शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- अर्शदीप सिंह की होगी वापसी
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में भारतीय प्लेइंग XI में बदलाव देखने को मिल सकता है। अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर की जगह अर्शदीप सिंह को प्लेइंग XI में शामिल किया जा सकता है।
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- बेलेरिव ओवल की पिच का कैसा रहेगा मिजाज
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- बेलेरिव ओवल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है। शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, मगर जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती है तो बल्लेबाजी आसान होती जाती है। यहां स्पिनर्स के लिए सीमित मदद है। ऐसे में भारत को अपनी प्लेइंग XI में बदलाव करने की जरूरत है।
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- आज हारे तो सीरीज नहीं जीत पाएगा भारत
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- 5 मैच की सीरीज में भारत 0-1 से पिछड़ रहा है। अगर तीसरे टी20 में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है तो फिर भारत इस सीरीज को नहीं जीत पाएगा। ज्यादा से ज्यादा चौथा और पांचवां टी20 जीतकर भारत सीरीज में बराबरी कर सकता है।
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- ग्लेन मैक्सवेल की वापसी
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- ग्लेन मैक्सवेल चोट से उबरने के बाद भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी कर रहे हैं। उनकी वापसी ऑस्ट्रेलिया के लिए इस फॉर्मेट में अहम रहेगी।
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- ऑस्ट्रेलिया स्क्वॉड
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, महली बियर्डमैन, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमन, सीन एबॉट, मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप, तनवीर संघा
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- इंडिया स्क्वॉड
IND vs AUS Live Score 3rd T20I- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा
