शुभमन गिल की जगह को है खतरा, कौन खिलाड़ी है सबसे आगे; इरफान पठान ने दिया हिंट

Fri, 31 Oct 2025 11:04 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत के स्टार क्रिकेटर शुभमन गिल व्हाइट बॉल फॉर्मेट में खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। वनडे टीम के कप्तान बनाए जाने के बाद से उन्होंने ज्यादा बड़ी पारियां नहीं खेली हैं और लगातार रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बारिश से प्रभावित पहले मैच में गिल ने 20 गेंद में नाबाद 37 रन बनाए थे लेकिन ये मैच रद्द हो गया था लेकिन दूसरे मैच में वह सिर्फ पांच रन ही बना सके। इरफान पठान ने गिल के प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं और उनका मानना है कि गिल को अपनी जगह बरकरार रखने के लिए रन बनाने होंगे। पठान ने कहा है कि गिल के खराब प्रदर्शन से यशस्वी को वापस लाने का दबाव टीम पर बनेगा।

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “शुभमन गिल को संजू सैमसन की जगह सलामी बल्लेबा के रूप में लाया गया, जिन्होंने ओपनिंग करते हुए तीन शतक जड़े थे। गिल में क्षमता, नेतृत्व का गुण और आईपीएल में बड़े स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल टी20 इंटरनेशनल में प्रदर्शन करना होगा। पिछली 10 पारियों में उन्होंने कुल मिलाकर 200 रन भी नहीं बनाए हैं। ऐसे में उन पर दबाव बनेगा। दबाव को प्रदर्शन में बदलना होगा। उन्हें मौके और समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसे प्रदर्शन में बदलना होगा, जो अभी तक हमने नहीं देखा है।”

उन्होंने आगे कहा, ''यशस्वी जायसवाल जैसा शानदार टी20 खिलाड़ी (जिनका IPL में स्ट्राइक रेट 160 है) अगर बाहर बैठता है, और गिल को नियमित मौके मिलते रहें और वह डिलीवर न करें, तो दबाव गिल के साथ-साथ टीम पर भी बनेगा। गिल को लगातार रन बनाने होंगे। नहीं तो यशस्वी, जो अभी वनडे क्रिकेट या भारत के लिए T20 नहीं खेल रहा है इतना टैलेंटेड खिलाड़ी, जो कमाल कर सकता है, वनडे में 200 रन भी बना सकता है - ऐसे खिलाड़ी का बेंच पर होना एक प्रॉब्लम है।"

हालांकि, इरफान पठान ने शुभमन गिल की क्षमता पर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने इससे पहले कहा था कि गिल ने IPL में अपने टी20 खेल में काफी सुधार किया है और उनका स्ट्राइक रेट 125 से बढ़कर 150 के पार पहुंच गया है।

