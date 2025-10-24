इरफान, नायर और आकाश ने भारतीय टीम को दिए टिप्स, तीसरे वनडे में कोहली पर रहेंगी नजरें

संक्षेप: इरफान पठान ने कहा है कि विराट कोहली को स्ट्राइक रोटेट करने और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभिषेक नायर ने का मानना है कि भारत के तेज गेंदबाजों को ज्यादा विकेट लेने होंगे।

एडिलेड में रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज में 2-0 से अपराजेय बढ़त बना ली है, अब नजरें सिडनी में होने वाले आखिरी वनडे पर टिकी हैं। अब भारत इस सीरीज का अंत सकारात्मक अंदाज में करना चाहेगा। इरफान पठान ने कहा है कि अगर विराट कोहली तेजी से स्ट्राइक रोटेट करना शुरू दें तो वह विपक्षी टीम पर भारी पड़ सकते हैं। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। सिडनी में उन पर रन बनाने का दबाव होगा। नायर का मानना है कि तेज गेंदबाजों को ज्यादा विकेट लेने होंगे।

'जियोस्टार' पर एक्सक्लूसिव बातचीत में, विशेषज्ञ इरफ़ान पठान, अभिषेक नायर और आकाश चोपड़ा ने अपनी राय साझा की कि सीरीज के आखिरी मैच में सांत्वना भरी जीत हासिल करने के लिए टीम इंडिया को क्या करना होगा। इरफान पठान ने विराट कोहली के फॉर्म और दृष्टिकोण पर बात करते हुए कहा, "विराट कोहली का फॉर्म महत्वपूर्ण है। उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि एक बार जब वह ऐसा करने लगते हैं, तो किसी भी विरोधी टीम के लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि विराट तेजी से स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर देंगे, बोर्ड पर कुछ रन बनाएंगे, और एक बार ऐसा हो जाने के बाद, उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी।"

अभिषेक नायर ने भारतीय तेज गेंदबाजों पर अपने विचार साझा करते हुए कहा,"भारत के तेज गेंदबाजों को ज्यादा विकेट लेने होंगे। इन ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर उन्हें जिस तरह की मदद मिल रही है, उसे देखते हुए उन्हें परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाना होगा और अपने प्रदर्शन में इसे दिखाना होगा। मैं भारतीय तेज गेंदबाजों को, खासकर नई गेंद से, शुरुआत में ही स्ट्राइक करते और प्रभाव छोड़ते देखना चाहूंगा।"