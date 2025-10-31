Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs aus India Batters Stunned by Extra Bounce Confesses Abhishek Sharma after australia won 2nd t20i
कहां हुई भारत के बल्लेबाजों से चूक? सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा ने खोल दी पोल

कहां हुई भारत के बल्लेबाजों से चूक? सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा ने खोल दी पोल

संक्षेप: भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कहा कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर अतिरिक्त बाउंस ने भारतीय बल्लेबाजों को चौंका दिया, जिसके कारण बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। दूसरे मैच में भारत के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके।

Fri, 31 Oct 2025 08:54 PMHimanshu Singh Bhasha
share Share
Follow Us on

युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शुक्रवार को हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में अतिरिक्त उछाल और अनुशासित गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजी यूनिट को थोड़ा हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेल रहे अभिषेक ने कहा कि मेहमान टीम को तेज गति और उछाल का अंदाजा था लेकिन फिर भी वे इस बात से हैरान थे कि घरेलू गेंदबाजों ने दूसरे मैच में परिस्थितियों का कितना प्रभावी ढंग से फायदा उठाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 68 रन की जुझारू पारी खेली, जिससे वह मेहमान टीम के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट से जीत हासिल की। अभिषेक ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘चुनौती यह है कि मेरी तरह कई खिलाड़ियों का यहां यह पहला दौरा है। हमें अतिरिक्त उछाल और गति के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसने हमें हैरान कर दिया। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘वे अपनी लाइन एंव लेंथ में बहुत अनुशासित थे और इसका श्रेय उन्हें जाता है। ’’ पारी की शुरुआत करने वाले इस बल्लेबाज ने कहा कि जैसे ही विकेट जल्दी गिरने लगे टीम की योजना में बदलाव करना पड़ा। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी योजना शुरुआत में दबदबा बनाने की थी, लेकिन यह हमारे लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। जब आपके सामने विकेट गिर रहे हों, तो बल्लेबाज चाहे कोई भी हो, आपको टीम के लिए खेलना ही होता है। विकेट मुश्किल था, शॉट लगाना आसान नहीं था। ’’

अभिषेक ने दबाव में संयम दिखाने के लिए अपने निचले क्रम के साथी हर्षित राणा की प्रशंसा की जिनके साथ उन्होंने छठे विकेट के लिए 56 रन जोड़े। उन्होंने कहा, ‘‘"मुझे पता था कि हर्षित बल्लेबाजी कर सकता है। वह नेट्स में मेरी गेंदों पर कई छक्के लगाता है। उसने मुझसे कहा कि थोड़ा सामान्य खेलते हैं। और इससे मदद मिली। दाएं बाएं संयोजन ने अच्छा काम किया। इसलिए वह बल्लेबाजी क्रम में शिवम दुबे से पहले ऊपर आया। ’’

ये भी पढ़ें:कोहली से भी तेज है अभिषेक की रफ्तार, 25 पारियों के बाद बना दिए सबसे ज्यादा रन

बल्ले से अपने निडर रवैये पर इस 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने कहा कि यह टीम प्रबंधन के उन पर दिखाए गए भरोसे के कारण है। उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं खेलता हूं तो गेंदबाज पर दबाव बनाने की कोशिश करता हूं। मेरे कप्तान और कोच ने हमेशा मेरा साथ दिया है। वे स्पष्ट हैं कि मुझे अपना स्वाभाविक खेल खेलना चाहिए और जब वे ऐसा कहते हैं तो इससे मुझे आत्मविश्वास मिलता है। ’’

पंजाब के इस बल्लेबाज ने नवी मुंबई में महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय महिला टीम की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी उनका मैच देख रहे थे। जिस तरह से जेमिमा और हरमन ने परिपक्वता से बल्लेबाजी की, वह प्रेरणादायक था। वे वाकई उस ट्रॉफी की हकदार हैं। ’’

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs Australia
लेटेस्ट IND vs AUS, IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |