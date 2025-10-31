कहां हुई भारत के बल्लेबाजों से चूक? सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा ने खोल दी पोल

संक्षेप: भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कहा कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर अतिरिक्त बाउंस ने भारतीय बल्लेबाजों को चौंका दिया, जिसके कारण बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। दूसरे मैच में भारत के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके।

युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शुक्रवार को हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में अतिरिक्त उछाल और अनुशासित गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजी यूनिट को थोड़ा हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेल रहे अभिषेक ने कहा कि मेहमान टीम को तेज गति और उछाल का अंदाजा था लेकिन फिर भी वे इस बात से हैरान थे कि घरेलू गेंदबाजों ने दूसरे मैच में परिस्थितियों का कितना प्रभावी ढंग से फायदा उठाया।

बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 68 रन की जुझारू पारी खेली, जिससे वह मेहमान टीम के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट से जीत हासिल की। अभिषेक ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘चुनौती यह है कि मेरी तरह कई खिलाड़ियों का यहां यह पहला दौरा है। हमें अतिरिक्त उछाल और गति के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसने हमें हैरान कर दिया। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘वे अपनी लाइन एंव लेंथ में बहुत अनुशासित थे और इसका श्रेय उन्हें जाता है। ’’ पारी की शुरुआत करने वाले इस बल्लेबाज ने कहा कि जैसे ही विकेट जल्दी गिरने लगे टीम की योजना में बदलाव करना पड़ा। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी योजना शुरुआत में दबदबा बनाने की थी, लेकिन यह हमारे लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। जब आपके सामने विकेट गिर रहे हों, तो बल्लेबाज चाहे कोई भी हो, आपको टीम के लिए खेलना ही होता है। विकेट मुश्किल था, शॉट लगाना आसान नहीं था। ’’

अभिषेक ने दबाव में संयम दिखाने के लिए अपने निचले क्रम के साथी हर्षित राणा की प्रशंसा की जिनके साथ उन्होंने छठे विकेट के लिए 56 रन जोड़े। उन्होंने कहा, ‘‘"मुझे पता था कि हर्षित बल्लेबाजी कर सकता है। वह नेट्स में मेरी गेंदों पर कई छक्के लगाता है। उसने मुझसे कहा कि थोड़ा सामान्य खेलते हैं। और इससे मदद मिली। दाएं बाएं संयोजन ने अच्छा काम किया। इसलिए वह बल्लेबाजी क्रम में शिवम दुबे से पहले ऊपर आया। ’’

बल्ले से अपने निडर रवैये पर इस 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने कहा कि यह टीम प्रबंधन के उन पर दिखाए गए भरोसे के कारण है। उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं खेलता हूं तो गेंदबाज पर दबाव बनाने की कोशिश करता हूं। मेरे कप्तान और कोच ने हमेशा मेरा साथ दिया है। वे स्पष्ट हैं कि मुझे अपना स्वाभाविक खेल खेलना चाहिए और जब वे ऐसा कहते हैं तो इससे मुझे आत्मविश्वास मिलता है। ’’