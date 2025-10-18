अगर आप कप्तान होते तो...रोहित शर्मा से क्या पूछ बैठे शुभमन गिल? विराट कोहली पर भी कही बड़ी बात

संक्षेप: India vs Australia: कप्तान शुभमन गिल ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर खुलकर बात की। 26 वर्षीय गिल को रोहित की जगह नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है।

शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम रविवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। पहला मैच पर्थ में होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज पहली बार गिल की कप्तानी में खेलेंगे। गिल को हाल ही में रोहित की जगह नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया। उन्होंने पर्थ वनडे से पहले रोहित और विराट को लेकर खुलकर बात की। गिल ने बताया कि वनडे कप्तानी मिलने के बाद रोहित के साथ उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया है। गिल ने यह भी बताया कि पर्थ में मुकाबले से पहले 'हिटमैन' रोहित से कौन सा सवाल पूछा।

गिल ने शनिवार को पर्थ में पत्रकारों से कहा, "बाहर चाहे जो भी नरेटिव हो, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है। यह बिल्कुल पुराने दिनों जैसा है। वह बहुत मददगार हैं और हमेशा अपने अनुभव साझा करते हैं। मैं उनसे सुझाव मांगता रहा हूं। मैंने उनसे पूछा, 'अगर आप कप्तान होते तो इस विकेट पर क्या करते?' मुझे दूसरे खिलाड़ियों से सलाह लेना पसंद है।" 26 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा, “विराट और रोहित भाई, दोनों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं हमेशा उनकी सलाह लेता हूं और जब बात अपनी राय देने की आती है तो वे भी हिचकिचाते नहीं हैं।”

उन्होंने कहा, "ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें मैं बचपन में अपना आदर्श मानता था। उनकी जो भूख थी, उसने मुझे प्रेरित किया। खेल के ऐसे दिग्गजों का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे यकीन है कि इस सीरीज में ऐसे कई मौके आएंगे जब मैं उनसे सीख पाऊंगा। अगर मैं मुश्किल स्थिति में पड़ूंगा तो मैं उनसे सलाह लेने से नहीं हिचकिचाऊंगा।" गिल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वनडे टीम का नेतृत्व करने एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि एमएस धोनी, विराट और रोहित सभी ने सफलता हासिल की है।