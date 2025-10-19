मैं विराट कोहली से पूछूंगा और...अर्शदीप सिंह ने अगले दो मैचों को लेकर की जबर्दस्त भविष्यवाणी

संक्षेप: अर्शदीप सिंह ने विराट कोहली को लेकर जबर्दस्त भविष्यवाणी की है। अर्शदीप का कहना है कि कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले दो वनडे मैचों रन बनाएंगे। कोहली का पर्थ में पहले वनडे में खाता नहीं खुला था।

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने करिश्माई विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में आठ गेंदों पर शून्य पर आउट होने को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि इस महान बल्लेबाज के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना उनके लिए ‘सौभाग्य’ की बात है। अर्शदीप को लगता है कि 50 ओवरों के प्रारूप में माहिर होने के कारण कोहली इस सीरीज के बाकी बचे दो मैचों में रन बनाएंगे।

अर्शदीप ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘उन्होंने भारत के लिए 300 से ज्यादा मैच खेले हैं, इसलिए उनके लिए ‘फॉर्म’ बस एक शब्द है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह जानते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। उनके साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में होना हमेशा किसी आशीर्वाद की तरह होता है। मुझे लगता है कि वह आगे चलकर इस सीरीज में वह ढेरो रन बनाएंगे।’’

कोहली के सिर्फ एक प्रारूप में खेलने के बारे में पूछे जाने पर अर्शदीप ने कहा, ‘‘उन्हें (कोहली) इस प्रारूप में महारत हासिल है। मुझे नहीं पता कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं उनसे उनकी सोच के बारे में पूछूंगा। इसके बारे में शायद अगले संवाददाता सम्मेलन में कुछ कहूंगा।’’ बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज शुभमन गिल की सीमित ओवरों की कप्तानी शैली से बिल्कुल परिचित नहीं हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यह युवा कप्तान अपने पूर्ववर्तियों कोहली और रोहित शर्मा की तरह गेंदबाजों का कप्तान बनेगा।