भारत ने पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया को चटाई धूल, सिडनी में अरुंधति रेड्डी ने लगाया 'घातक चौका'
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में 21 रनों से जीत दर्ज की। यह मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ। तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी प्लेयर ऑफ द मैच बनीं।
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में विजयी आगाज किया है। भारत ने रविवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस पद्धति (डीएलएस) के तहत 21 रनों से धूल चटाई। यह मैच बारिश से प्रभावित रहा। हल्की बूंदाबांदी के कारण टॉस 15 मिनट देरी से हुआ था। तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने शानदार बॉलिंग करते हुए 'घातक चौका' लगाया। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में महज 22 रन देकर चार विकेट हासिल किए। अरुंधति ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया।
भारत को मिला 134 का टारगेट
134 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने सधी हुई शुरुआत की। स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 33 रन रनों की साझेदारी की। सोफी मोलिन्यूक्स ने पांचवें ओवर में शेफाली को पेलिययन भेजा। उन्होंने 11 गेंदों में एक चौके और दो छक्के की मदद से 21 रनों की पारी खेली। छठे ओवर की जब शुरुआत हुई तो बारिश ने फिर दस्तक दे दी और खेल जो दोबारा शुरू नहीं हो पाया। भारत को इसके बाद विजेता घोषित किया गया क्योंकि 5.1 ओवर के बाद डीएलएस के तहत बराबरी का स्कोर 29 रन था। मंधाना ने 17 गेंदों में नाबाद 16 रन बनाए, जिसमें दो चौके हैं। जेमिमा रोड्रिग्स ने तीन गेंदों में दो चौकों के जरिए नाबाद 9 रन बटोरे।
भारत ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग
इससे पहले, भारत ने टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 18 ओवर में 133 रन पर समेटा। अरुंधति रेड्डी ने चार ओवर के स्पेल में 18 रन देकर चार विकेट चटकाए। रेणुका सिंह और श्री चरणी ने 14-14 रन देकर दो-दो विकेट शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने 2.2 ओवर में 22 रन बनाकर तेज शुरुआती की लेकिन बेथ मूनी (5) ने रेणुका की गेंद को हवा में लहराकर कवर्स में स्मृति मंधाना को कैच थमा दिया। दूसरी सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वोल (10 गेंद में 18 रन) भी इसके बाद क्रांति गौड़ (39 रन पर एक विकेट) की बाहर की ओर जाती गेंद को कट करने की कोशिश में विकेटकीपर ऋचा घोष को कैच दे बैठीं।
5 विकेट पर 80 मेजबान का स्कोर
एलिस पैरी (11 गेंद में 20 रन) और फोएबे लिचफील्ड (19 गेंद में 26 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 41 रन की तेज साझेदारी करके पारी को संभाला। हालांकि जब यह जोड़ी भारत के लिए खतरा बनने लगी तब कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अरुंधति की गेंद पर पीछे दौड़कर गोता लगाते हुए पैरी का शानदार कैच पकड़ा। दीप्ति शर्मा (19 रन पर एक विकेट) ने एशले गार्डनर (4) को पवेलियन भेजा जबकि अरुंधति ने लिचफील्ड को ऋचा के हाथों कैच कराके 10वें ओवर की शुरुआत में मेजबान ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पांच विकेट पर 80 रन कर दिया।
वेयरहैम ने पहुंचाया 100 के पार
जॉर्जिया वेयरहैम (19 गेंद पर 30) और निकोला कैरी (12) ने छठे विकेट के लिए 41 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। अरुंधति ने 14वें ओवर में जॉर्जिया को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा जबकि श्री चरणी ने अगले ओवर में निकोला की पारी का अंत किया। अरुंधति ने डार्सी ब्राउन (01) को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत किया। मेजबान टीम ने अपने अंतिम पांच विकेट सिर्फ 12 रन पर गंवाए। ऑस्ट्रेलिया एक नए युग की शुरुआत कर रहा है क्योंकि जनवरी में टी20 टीम की कप्तान बनने के बाद सोफी मोलिनी टीम की कमान संभाल रही हैं। (एजेंसी इनपुट के साथ)
