IND vs AUS Head to Head: ऑस्ट्रेलिया में 'डरावना' है भारतीय टीम का वनडे रिकॉर्ड, ये आंकड़ा राहतभरा

संक्षेप: IND vs AUS Head to Head in ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार से वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। चलिए, दोनों टीमों का वनडे में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड कैसा है?

Sat, 18 Oct 2025 12:19 PM
भारतीय टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच रविवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला पर्थ के मैदान पर आयोजित होगा। शुभमन गिल भारत की कमान संभालेंगे। उन्हें रोहित शर्मा की जगह नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई सरमजीं पर जीतना कभी आसान नहीं रहा। यहां टीमों को जीत के लिए एड़ी-चोटी का लगाना पड़ता है। चलिए, आपको वनडे में भारत और ऑस्ट्रेलिया का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड बताते हैं।

वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 152 वनडे मैच खेले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का इस दौरान पलड़ा भारी रहा। कंगारू टीम ने 84 मैचों में जीत दर्ज की जबकि भारत ने 52 मुकाबलों में बाजी मारी। 10 मैच बेनतीजा रहे। दोनों टीमों ने आपस में आखिरी वनडे मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला, जो सेमीफाइनल था। रोहित की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने दुबई के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को 11 गेंद बाकी रहते चार विकेट से शिकस्त दी थी।

AUS में भारत का रिकॉर्ड 'डरावना'

भारत का ऑस्ट्रेलिया में वनडे रिकॉर्ड 'डरावना' है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर अभी तक 54 वनडे मुकाबले खेले हैं। भारत ने यहां सिर्फ 14 मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया के हाथों 38 मैच गंवाए। दो मैचों का नतीजा नहीं निकला। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे सीरीज नवंबर 2020 में खेली थी। तब ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। उस वक्त स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान थे।

ये आंकड़ा भारत के लिए राहतभरा

भारत के लिए एक आंकड़ा थोड़ा राहतभरा है। दरअसल, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात द्वीपक्षीय सीरीज जीती हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आठ द्वीपक्षीय सीरीज जीती हैं। भारतीय टीम आगामी सीरीज में इस आंकड़े को बराबरी पर पहुंचने की फिराक में होगी। दोनों टीमों ने अंतिम द्वीपक्षीय वनडे सीरीज सितंबर 2023 में खेली थी। भारत ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले तीन मैचों की घरेलू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। भारत ने वर्ल्ड कप में फाइनल तक का सफर तय किया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने खिताब का सपना चकनाचूर कर दिया।

