Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND VS AUS head to head India Record against Australia in T20I Cricket Results of the last three series will blow mind
T20I में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा है भारत का रिकॉर्ड? पिछली तीन सीरीज का रिजल्ट उड़ाएगा होश!

T20I में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा है भारत का रिकॉर्ड? पिछली तीन सीरीज का रिजल्ट उड़ाएगा होश!

संक्षेप: AUS vs IND T20I Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से पांच टी20 मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबदबा रहा है।

Tue, 28 Oct 2025 11:16 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

AUS vs IND T20I Record: भारतीय टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। भारत को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार झेलनी पड़ी थी। भारत अब वनडे की हार की कसर टी20 सीरीज में निकालने की फिराक में होगा। दोनों टीमों के बीच बुधवार से कैनबरा में पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। एशिया कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया में धाक जमाना चाहेगी। चलिए, आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड बताते हैं।

भारतीय का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबदबा

भारत का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबदबा रहा है। दोनों टीमों ने अभी तक आपस में कुल 32 टी20 मुकाबले खेले हैं। भारत ने इस दौरान 20 मैचों में विजयी परचम फहराया। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 11 मुकाबलों में बाजी मारी। एक मैच बेनतीजा रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे छोटे फॉर्मेट में आखिरी मैच टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेला गया था। भारत ने तब ग्रोस आइलेट में कंगारू टीम को 24 रनों से धूल चटाई थी।

ये भी पढ़ें:AUS में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले 5 भारतीय, सूर्या के पास गोल्डन चांस

पिछली तीन सीरीज का रिजल्ट उड़ाएगा होश!

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली तीन टी20 सीरीज में जीत हासिल की है। दोनों के बीच आखिरी बार टी20 सीरीज का आयोजन 2023 में हुआ था। उस वक्त भारत ने घर पर पांच मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम की। भारत ने 2022 में घर पर ऑस्ट्रेलिया से तीन टी20 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर अंतिम टी20 सीरीज साल 2020 में खेली, जो तीन मैचों की थी। इस सीरीज भारत ने 2-1 से बाजी मारी। सूर्या ब्रिगेड पिछले काफी से शानदार लय में है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर तगड़ी चुनौती मिलने वाली है।

ये भी पढ़ें:सूर्या ने बताई AUS टी20 सीरीज की सबसे बड़ी चुनौती, बुमराह से लगाए बैठे आस

सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के खाते में है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 23 टी20 मैचों में 49.62 के औसत से 794 रन बनाए। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। कोहली के बाद लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (22 मैचों में 574 रन) हैं। दोनों टीमों के बीच टी20 मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम दर्ज है। उन्होंने 14 मैचों में 17 शिकार किए हैं। उनके बाद अक्षर पटेल (9 मैचों में 15 विकेट) हैं। बुमराह और अक्षर टी20 स्क्वॉड का हिस्सा हैं।

ये भी पढ़ें:ऐसा करना आसान होता, लेकिन…सूर्या की खराब फॉर्म पर गंभीर ने तोड़ी चुप्पी

भारत का टी20 स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी।

ऑस्ट्रेलिया का टी20 स्क्वॉड: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, सीन एबॉट, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड, जोश फिलिप, नाथन एलिस, तनवीर सांघा, बेन द्वारशुइस, मैथ्यू शॉर्ट, टिम डेविड।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
India Vs Australia Suryakumar Yadav Jasprit Bumrah
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |