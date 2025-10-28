T20I में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा है भारत का रिकॉर्ड? पिछली तीन सीरीज का रिजल्ट उड़ाएगा होश!

संक्षेप: AUS vs IND T20I Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से पांच टी20 मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबदबा रहा है।

AUS vs IND T20I Record: भारतीय टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। भारत को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार झेलनी पड़ी थी। भारत अब वनडे की हार की कसर टी20 सीरीज में निकालने की फिराक में होगा। दोनों टीमों के बीच बुधवार से कैनबरा में पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। एशिया कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया में धाक जमाना चाहेगी। चलिए, आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड बताते हैं।

भारतीय का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबदबा भारत का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबदबा रहा है। दोनों टीमों ने अभी तक आपस में कुल 32 टी20 मुकाबले खेले हैं। भारत ने इस दौरान 20 मैचों में विजयी परचम फहराया। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 11 मुकाबलों में बाजी मारी। एक मैच बेनतीजा रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे छोटे फॉर्मेट में आखिरी मैच टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेला गया था। भारत ने तब ग्रोस आइलेट में कंगारू टीम को 24 रनों से धूल चटाई थी।

पिछली तीन सीरीज का रिजल्ट उड़ाएगा होश! भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली तीन टी20 सीरीज में जीत हासिल की है। दोनों के बीच आखिरी बार टी20 सीरीज का आयोजन 2023 में हुआ था। उस वक्त भारत ने घर पर पांच मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम की। भारत ने 2022 में घर पर ऑस्ट्रेलिया से तीन टी20 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर अंतिम टी20 सीरीज साल 2020 में खेली, जो तीन मैचों की थी। इस सीरीज भारत ने 2-1 से बाजी मारी। सूर्या ब्रिगेड पिछले काफी से शानदार लय में है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर तगड़ी चुनौती मिलने वाली है।

सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के खाते में है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 23 टी20 मैचों में 49.62 के औसत से 794 रन बनाए। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। कोहली के बाद लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (22 मैचों में 574 रन) हैं। दोनों टीमों के बीच टी20 मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम दर्ज है। उन्होंने 14 मैचों में 17 शिकार किए हैं। उनके बाद अक्षर पटेल (9 मैचों में 15 विकेट) हैं। बुमराह और अक्षर टी20 स्क्वॉड का हिस्सा हैं।

भारत का टी20 स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी।