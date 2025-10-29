Cricket Logo
भारत के खिलाफ किसी तरह के भ्रम में नहीं…हेड कोच नित्शेके ने सेमीफाइनल को लेकर AUS को चेताया

भारत के खिलाफ किसी तरह के भ्रम में नहीं…हेड कोच नित्शेके ने सेमीफाइनल को लेकर AUS को चेताया

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया की हेड कोच शेली नित्शेके ने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले अपनी टीम को चेताया है। दोनों टीमों के बीच गुरुवार को महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है।

Wed, 29 Oct 2025 10:02 PMMd.Akram नवी मुंबई, भाषा
ऑस्ट्रेलिया की हेड कोच शेली नित्शेके ने महिला वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले बुधवार को कहा कि भारतीय के बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया किसी तरह के भ्रम में नहीं है और उसे इस मुकाबले में ‘कड़ी टक्कर’ मिलने की उम्मीद है। भारत को इस मैच में शानदार लय में चल रही सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल की सेवाएं नहीं मिलेंगी जो चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गयी है। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में अब तक अजेय है। उसके सामने बृहस्पतिवार को यहां दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान भारत की चुनौती होगी।

पूर्व स्पिनर नित्शेके ने ऑस्ट्रेलिया के अभ्यास सत्र के पहले मीडिया से कहा, ‘‘हमें एक कड़े मुकाबले की उम्मीद है । इसमें कोई शक नहीं है। मुकाबले के लिए परिस्थितियां शानदार है और इस मैच के दौरान स्टेडियम प्रशंसकों से भरे रहने की संभावना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पता है कि भारत का बल्लेबाजी क्रम वाकई मजबूत है। उनके बल्लेबाजों को हमारे खिलाफ रन बनाना पसंद है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उनके लिए तैयार रहें क्योंकि भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम काफी लंबा है।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘हम उस बल्लेबाजी क्रम की गहराई और कौशल को लेकर किसी भ्रम में नहीं हैं। हमने निश्चित रूप से योजना बनाई है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि हम उसे सही तरीके से अंजाम दे।’’ नित्शेके से जब पूछा गया कि क्या प्रतिका रावल की गैरमौजूदगी को उनकी टीम के लिए राहत की बात है। उन्होंने कहा, ‘‘ ‘राहत’? मुझे पता है कि उनकी बल्लेबाजी क्रम में काफी गहराई है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रतिका और (स्मृति) मंधाना की सलामी जोड़ी काफी सफल रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मैं इसे किसी तरह की राहत नहीं मानूंगी क्योंकि वह जिसे भी आजमाये उनकी बल्लेबाजी की गहराई कम नहीं होगी। हमें निश्चित रूप से तैयार रहना होगा और पारी के आगाज के लिए जो भी संयोजन आजमाये उसके लिए हमें वास्तव में अच्छी योजना के साथ मैदान में जाना होगा।’’

नित्शेके ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली को फिटनेस हासिल करने के लिए पूरा समय दिया जायेगा। हीली पिंडली में मामूली खिंचाव के कारण पिछले दो लीग मैच नहीं खेल पाई थीं। उन्होंने कहा, ‘‘उसने कल (मंगलवार) अच्छी ट्रेनिंग की। मैं उसे कल के मैच से पहले अपनी उपलब्धता पर फैसला लेने के लिए जितना समय चाहिए, उतना समय दूंगी।’’ नित्शेके ने कहा कि दोनों में से कोई भी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में जीत की प्रबल दावेदार नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘सेमीफाइनल किसी का भी मैच हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि हम कमजोर या दावेदार के रूप में जा रहे हैं। यह बराबरी का और रोमांचक मुकाबला होगा। जो टीम अपना धैर्य बनाए रखेगी और सेमीफाइनल के दबाव को पार कर पाएगी, उसे जीत मिलनी चाहिए।’’

