भारत के खिलाफ किसी तरह के भ्रम में नहीं…हेड कोच नित्शेके ने सेमीफाइनल को लेकर AUS को चेताया

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया की हेड कोच शेली नित्शेके ने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले अपनी टीम को चेताया है। दोनों टीमों के बीच गुरुवार को महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है।

ऑस्ट्रेलिया की हेड कोच शेली नित्शेके ने महिला वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले बुधवार को कहा कि भारतीय के बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया किसी तरह के भ्रम में नहीं है और उसे इस मुकाबले में ‘कड़ी टक्कर’ मिलने की उम्मीद है। भारत को इस मैच में शानदार लय में चल रही सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल की सेवाएं नहीं मिलेंगी जो चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गयी है। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में अब तक अजेय है। उसके सामने बृहस्पतिवार को यहां दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान भारत की चुनौती होगी।

पूर्व स्पिनर नित्शेके ने ऑस्ट्रेलिया के अभ्यास सत्र के पहले मीडिया से कहा, ‘‘हमें एक कड़े मुकाबले की उम्मीद है । इसमें कोई शक नहीं है। मुकाबले के लिए परिस्थितियां शानदार है और इस मैच के दौरान स्टेडियम प्रशंसकों से भरे रहने की संभावना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पता है कि भारत का बल्लेबाजी क्रम वाकई मजबूत है। उनके बल्लेबाजों को हमारे खिलाफ रन बनाना पसंद है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उनके लिए तैयार रहें क्योंकि भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम काफी लंबा है।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘हम उस बल्लेबाजी क्रम की गहराई और कौशल को लेकर किसी भ्रम में नहीं हैं। हमने निश्चित रूप से योजना बनाई है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि हम उसे सही तरीके से अंजाम दे।’’ नित्शेके से जब पूछा गया कि क्या प्रतिका रावल की गैरमौजूदगी को उनकी टीम के लिए राहत की बात है। उन्होंने कहा, ‘‘ ‘राहत’? मुझे पता है कि उनकी बल्लेबाजी क्रम में काफी गहराई है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रतिका और (स्मृति) मंधाना की सलामी जोड़ी काफी सफल रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मैं इसे किसी तरह की राहत नहीं मानूंगी क्योंकि वह जिसे भी आजमाये उनकी बल्लेबाजी की गहराई कम नहीं होगी। हमें निश्चित रूप से तैयार रहना होगा और पारी के आगाज के लिए जो भी संयोजन आजमाये उसके लिए हमें वास्तव में अच्छी योजना के साथ मैदान में जाना होगा।’’