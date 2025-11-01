Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs aus head Coach gautam Gambhir Animated Exchange with Skipper Suryakumar yadav Goes Viral after mcg defeat
MCG की हार के बाद सूर्यकुमार के साथ कोचिंग स्टाफ की गंभीर बातचीत, मेलबर्न का वीडियो हुआ वायरल

MCG की हार के बाद सूर्यकुमार के साथ कोचिंग स्टाफ की गंभीर बातचीत, मेलबर्न का वीडियो हुआ वायरल

संक्षेप: मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 मैच के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर और अन्य कोचिंग स्टाफ के सदस्य कप्तान सूर्यकुमार यादव से काफी देर तक गंभीरता से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

Sat, 1 Nov 2025 04:07 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा। लो-स्कोरिंग मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों ने भी निराश किया। भारतीय टीम की करारी हार के बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हेड कोच गौतम और कप्तान सूर्यकुमार यादव के बीच काफी गंभीर बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीतकर पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। कैनबरा में खेला गया पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल और सहायक कोच रेयान टेन डोएशे भी मौजूद थे। इस बातचीत के दौरान गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार यादव से किसी मामले को लेकर राय जानना चाही, जिस पर सूर्यकुमार यादव काफी गंभीर होकर जवाब देते हुए दिखे। कप्तान के हावभाव से ऐसा ही लग रहा था कि इन सबके बीच किसी बड़े मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की ये तीसरी हार है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैचों में भारत को हराया था। हालांकि भारतीय टीम ने तीसरे मैच में दमदार वापसी की थी और जीत हासिल की थी। तीसरा मैच रविवार को होबार्ट में खेला जाएगा। मैच की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में 68 रन की दमदार पारी खेली, जिससे टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने काफी किफायती गेंदबाजी की और तीन विकेट लिए। हेजलवुड की कसी हुई गेंदबाजी के कारण भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का ज्यादा मौका नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड का ऐतिहासिक क्लीन स्वीप, 42 साल बाद इंग्लैंड को 3-0 से धोया

भारतीय टीम 18.4 ओवर में 125 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य 13.2 ओवर में छह विकेट गंवाकर हासिल किया। कप्तान मार्श ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दो चौके और चार छक्के जड़ित पारी से तेज शुरूआत कराई। मार्श और ट्रेविस हेड (28 रन) ने पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़ दिए। लक्ष्य इतना कम था कि कसी गेंदबाजी के बावजूद इसे आसानी से हासिल किया जा सकता था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India Vs Australia Suryakumar Yadav Gautam Gambhir
लेटेस्ट IND vs AUS, IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |