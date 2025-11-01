MCG की हार के बाद सूर्यकुमार के साथ कोचिंग स्टाफ की गंभीर बातचीत, मेलबर्न का वीडियो हुआ वायरल

संक्षेप: मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 मैच के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर और अन्य कोचिंग स्टाफ के सदस्य कप्तान सूर्यकुमार यादव से काफी देर तक गंभीरता से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा। लो-स्कोरिंग मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों ने भी निराश किया। भारतीय टीम की करारी हार के बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हेड कोच गौतम और कप्तान सूर्यकुमार यादव के बीच काफी गंभीर बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीतकर पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। कैनबरा में खेला गया पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल और सहायक कोच रेयान टेन डोएशे भी मौजूद थे। इस बातचीत के दौरान गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार यादव से किसी मामले को लेकर राय जानना चाही, जिस पर सूर्यकुमार यादव काफी गंभीर होकर जवाब देते हुए दिखे। कप्तान के हावभाव से ऐसा ही लग रहा था कि इन सबके बीच किसी बड़े मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की ये तीसरी हार है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैचों में भारत को हराया था। हालांकि भारतीय टीम ने तीसरे मैच में दमदार वापसी की थी और जीत हासिल की थी। तीसरा मैच रविवार को होबार्ट में खेला जाएगा। मैच की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में 68 रन की दमदार पारी खेली, जिससे टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने काफी किफायती गेंदबाजी की और तीन विकेट लिए। हेजलवुड की कसी हुई गेंदबाजी के कारण भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का ज्यादा मौका नहीं मिला।