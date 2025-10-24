फेयरवेल मैच था, एक फोटो तो लगा...फैंस के सामने ही गंभीर ने रोहित से क्या कह दिया; वीडियो वायरल

संक्षेप: मुख्य कोच गौतम गंभीर का एडिलेड वनडे के बाद रोहित के संन्यास को लेकर किया गया कमेंट काफी वायरल हो रहा है। रोहित ने दूसरे वनडे में 73 रन की दमदार पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में भारत को तीन विकेट से मात दी। भारतीय टीम ने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी टक्कर दी लेकिन कम स्कोर होने के कारण ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने में सफल रहा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे मैच में दमदार पारी खेली। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी की। जिससे भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। वहीं स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में जीरो पर आउट हुए, जिससे उनके रिटायरमेंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई। वहीं मैच के बाद गौतम गंभीर का एक कमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रोहित का संन्यास को लेकर मजाक उड़ाया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में टीम होटल लौटते समय हेड कोच गंभीर, रोहित शर्मा से मजाक करते हुए सुनाई देते हैं। गंभीर ने रोहित से कहा, ''रोहित, सबको लग रहा था कि आज फेयरवेल मैच था, एक फोटो तो लगा दो!" हेड कोच के इतना कहते ही रोहित मुस्कुराने लगे। वहीं उनके साथ चल रहे कप्तान शुभमन गिल भी हंसते हुए दिखे। इन दोनों का बातचीत का वीडियो वायरल होते ही फैंस की टेंशन बढ़ गई है।

हाल ही में रोहित शर्मा को कप्तानी के पद से हटा दिया गया था और शुभमन गिल को टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर रोहित के 2027 विश्व कप में खेलने और उनके वनडे करियर के भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। पर्थ में पहले वनडे में फ्लॉप रहने के बाद, एडिलेड में रोहित की 73 रन की जुझारू पारी ने आलोचकों को शांत कर दिया था। इस प्रदर्शन ने साबित किया कि रोहित में अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है।