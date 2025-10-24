Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs aus Gautam Gambhir Jabs at Rohit Sharma with Farewell Match Joke Ignites Retirement Rumors Video
फेयरवेल मैच था, एक फोटो तो लगा...फैंस के सामने ही गंभीर ने रोहित से क्या कह दिया; वीडियो वायरल

फेयरवेल मैच था, एक फोटो तो लगा...फैंस के सामने ही गंभीर ने रोहित से क्या कह दिया; वीडियो वायरल

संक्षेप: मुख्य कोच गौतम गंभीर का एडिलेड वनडे के बाद रोहित के संन्यास को लेकर किया गया कमेंट काफी वायरल हो रहा है। रोहित ने दूसरे वनडे में 73 रन की दमदार पारी खेली।

Fri, 24 Oct 2025 02:59 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में भारत को तीन विकेट से मात दी। भारतीय टीम ने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी टक्कर दी लेकिन कम स्कोर होने के कारण ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने में सफल रहा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे मैच में दमदार पारी खेली। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी की। जिससे भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। वहीं स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में जीरो पर आउट हुए, जिससे उनके रिटायरमेंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई। वहीं मैच के बाद गौतम गंभीर का एक कमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रोहित का संन्यास को लेकर मजाक उड़ाया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में टीम होटल लौटते समय हेड कोच गंभीर, रोहित शर्मा से मजाक करते हुए सुनाई देते हैं। गंभीर ने रोहित से कहा, ''रोहित, सबको लग रहा था कि आज फेयरवेल मैच था, एक फोटो तो लगा दो!" हेड कोच के इतना कहते ही रोहित मुस्कुराने लगे। वहीं उनके साथ चल रहे कप्तान शुभमन गिल भी हंसते हुए दिखे। इन दोनों का बातचीत का वीडियो वायरल होते ही फैंस की टेंशन बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें:ऑस्ट्रेलिया में रोहित-कोहली का आखिरी मैच? क्या गिल-गंभीर देंगे कुलदीप को चांस

हाल ही में रोहित शर्मा को कप्तानी के पद से हटा दिया गया था और शुभमन गिल को टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर रोहित के 2027 विश्व कप में खेलने और उनके वनडे करियर के भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। पर्थ में पहले वनडे में फ्लॉप रहने के बाद, एडिलेड में रोहित की 73 रन की जुझारू पारी ने आलोचकों को शांत कर दिया था। इस प्रदर्शन ने साबित किया कि रोहित में अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है।

भारत ने रोहित शर्मा (73), श्रेयस अय्यर (61) और अक्षर पटेल (44) की शानदार पारियों की मदद से निर्धारित 50 ओवर में नौ विकेट पर 264 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। इशके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाने के बावजूद 46.2 ओवर में आठ विकेट पर 265 रन बनाकर जीत और सीरीज अपने नाम कर ली।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team Rohit Sharma Gautam Gambhir
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |