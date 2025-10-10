IND vs AUS former captain Rohit Sharma trains with Abhishek Nayar Shivaji Park Ahead of Australia tour ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित का नेट्स में दिखा रौद्र रूप, नायर की निगरानी में दिखाए तेवर; वीडियो, Cricket Hindi News - Hindustan
ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित का नेट्स में दिखा रौद्र रूप, नायर की निगरानी में दिखाए तेवर; वीडियो

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने शुक्रवार को अभिषेक नायर के साथ काफी देर तक बल्लेबाजी प्रैक्टिस की। रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले रोहित भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे।

Himanshu Singh BhashaFri, 10 Oct 2025 06:46 PM
रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शुक्रवार को मुंबई रणजी टीम के अपने पूर्व साथी अभिषेक नायर के साथ शिवाजी पार्क में लगभग दो घंटे तक अभ्यास किया। नायर कुछ समय पहले तक भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच भी थे। रोहित की जगह हाल ही में शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। रोहित 19 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के दौरान वापसी करेंगे। ऑल हार्ट क्रिकेट अकादमी में इस अभ्यास सत्र के दौरान मुंबई के क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी और कुछ अन्य स्थानीय खिलाड़ी मौजूद थे।

38 साल के रोहित शर्मा ने इस साल फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के लिए अपना पिछला मैच खेला था। भारत ने उनकी कप्तानी में 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप जीत के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में लगातार दूसरा आईसीसी खिताब जीता था।

भारत के पूर्व कप्तान रोहित के भविष्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं लेकिन उन्हें पुराने साथी विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोनों महान बल्लेबाज पिछले एक साल में टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। रोहित, कोहली और नवनियुक्त वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर 15 अक्टूबर को दो अलग-अलग समूहों में ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले नयी दिल्ली में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जो वर्तमान में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेल रही है।

रोहित अब 38 जबकि कोहली 36 साल के हैं। दोनों टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और इस तरह से वह भारत की तरफ से बहुत कम मैच खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में सभी की निगाह इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेगी। भारत को ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने हैं ।

