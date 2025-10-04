IND vs AUS Dinesh karthik praises Rohit sharma ODI captaincy after rohit resign watch video रोहित की कप्तानी-बैटिंग में क्या था खास, दिनेश कार्तिक ने की जमकर तारीफ; देखिए वीडियो, Cricket Hindi News - Hindustan
रोहित की कप्तानी-बैटिंग में क्या था खास, दिनेश कार्तिक ने की जमकर तारीफ; देखिए वीडियो

दिनेश कार्तिक ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा की कप्तानी की जमकर तारीफ की है। कार्तिक ने बताया कि रोहित ने मौजूदा टीम को बड़े मैच जीतने की कला सिखाई है। गिल टीम के नए वनडे कप्तान बने हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 07:00 PM
बीसीसीआई ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे और टी20 स्क्वॉड का ऐलान किया। शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है, इसके साथ ही रोहित अब भारतीय टीम के किसी भी फॉर्मेट के कप्तान नहीं हैं। रोहित ने पिछले साल टी20 और फिर इस साल टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी थी। रोहित के कप्तानी से हटने पर उनके साथ खेल चुके दिनेश कार्तिक काफी इमोशनल नजर आए और रोहित के वनडे फॉर्मेट में बतौर कप्तान और बल्लेबाज योगदान की सराहना की।

भारतीय टीम के क्रिकेटर रोहित शर्मा ने शनिवार को वनडे की कप्तानी से हटने का फैसला किया। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रोहित एकमात्र कप्तान हैं, जिन्होंने आईसीसी के सफेद गेंद के तीन फाइनल्स में भारतीय टीम की अगुवाई कर टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी खिताब दिलाए। उनके नेतृत्व में टीम वनडे विश्व कप में उप विजेता रही थी। दिनेश कार्तिक ने बताया कि रोहित ने दिखाया कि मौजूदा टीम को बड़े मैच कैसे जीतना है। दिनेश कार्तिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने रोहित के आंकड़े बताए हैं और पूर्व कप्तान के प्रदर्श की तारीफ की है।

दिनेश कार्तिक ने कहा, ''रोहित शर्मा बहुत धन्यवाद। आप एक अद्भुत कप्तान थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आप बहुत ही मिलनसार थे और सभी के साथ मिलकर काम करते थे तथा उन्हें बहुत सहज महसूस कराते थे। लेकिन मेरे लिए, आपने बतौर कप्तान आपने जो विरासत छोड़ी है। उन बड़े क्षण में, बड़े मैचों में, आपने मौजूदा टीम को सिखाया कि जीत कैसे मिलती है।''

उन्होंने आगे कहा, ''कई बार हम पीछे हट जाते थे लेकिन आपने कहा, 'मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, विपक्षी टीम पर और दबाव बनाना चाहिए। ज्यादा रिस्क लो और आप दूसरों के भरोसे नहीं रहते थे।' मुझे लगता है कि आपने इसकी शुरुआत बल्ले से की थी, जब बड़े मैचों में आपने कहा था, 'मैं और जोर लगाऊंगा,' और इसके लिए कौशल की जरूरत थी। आपने इसे अंजाम दिया और इसे लगातार किया। पिछले तीन बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में, जिनमें हमने खेला है, भारत सिर्फ एक मैच हारा है।"

