Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs aus Behind the Wicket Harshit Rana Narrates How Rohit sharma Overruled shubman Gill for Owen Out
हर्षित ने गंभीर के साथ इसको दिया ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन का श्रेय, रोहित का प्लान आया काम

हर्षित ने गंभीर के साथ इसको दिया ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन का श्रेय, रोहित का प्लान आया काम

संक्षेप: हर्षित राणा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया। राणा ने तीन मैचों में 6 विकेट चटकाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी प्रदर्शन को लेकर अपना अनुभव बताया है। हर्षित ने उनकी मदद करने के लिए गंभीर और मोर्कल की तारीफ की है।

Sun, 26 Oct 2025 06:38 PMHimanshu Singh Varta
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को तीसरे वनडे में चार विकेट लेकर भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करने में बहुत मजा आया। हर्षित राणा ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और गेंदबाजी कोच मोर्कल का धन्यवाद किया है, जिनकी बदौलत वह ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहे। हर्षित ने मिचेल ओवन के विकेट के बारे में बताया, जोकि रोहित की प्लानिंग के कारण उन्हें मिली ।

जियोस्टार के 'क्रिकेट लाइव' पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए, हर्षित राणा ने इस सीरीज में गेंदबाजी के अपने अनुभव पर कहा, "मुझे ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करने में बहुत मजा आया क्योंकि मैं एक साल पहले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान यहां था, इसलिए मैं पहले से ही परिस्थितियों से वाकिफ था। मुझे पता था कि कहां गेंदबाजी करनी है और कौन सी लेंथ मेरे लिए सही रहेगी। गौती भाई (मुख्य कोच गौतम गंभीर) और मोर्न मोर्कल (गेंदबाजी कोच) का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे लगातार सही दिशा में गेंदबाजी करने के लिए प्रेरित किया।''

उन्होंने आगे कहा, ''सपोर्ट स्टाफ भी बेहतरीन था, वे मुझे अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते रहे। यह एक सपने जैसा है क्योंकि पिछले एक साल में बहुत कुछ हुआ है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करना और अब आज यहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, यह मेरे लिए बहुत ही भावुक और खास सफर रहा है।"

दिन के अपने पसंदीदा पल और उसमें रोहित शर्मा की भूमिका के बारे में राणा ने कहा, “मिच ओवेन का विकेट मेरा सबसे पसंदीदा था। इसके पीछे एक कहानी है। शुभमन गिल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं स्लिप लेना चाहता हूँ, और मैंने मना कर दिया। फिर रोहित भाई, जो कवर पर खड़े थे, ने मुझसे कहा, 'स्लिप ले ना, जाने दे मेरेको (बस स्लिप ले लो, मैं वहाँ जाकर खड़ा हो जाता हूँ)।' मैं मान गया, और फिर कुछ ही देर में, किनारा सीधा स्लिप में रोहित भैया के पास चला गया! मैं उनका बहुत आभारी था। उन्होंने हंसते हुए कहा, 'मैंने तुमसे कहा था कि स्लिप ले लो!' यह एक यादगार पल था।”

ये भी पढ़ें:मौजूदा दौर रोहित शर्मा का कौन सा वर्जन है? रविचंद्रन अश्विन ने दिया खरा जवाब

राणा ने अपनी गेंदबाजी लय और प्रदर्शन के बारे में कहा, "मुझे लगा कि आज मेरी गेंदबाजी लय काफी बेहतर थी। शुरुआत में, मैं आक्रमण करने की कोशिश नहीं कर रहा था; मैं बस सही क्षेत्रों में गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहा था। मुझे शुरुआत में विकेट नहीं मिले, लेकिन नई गेंद होने के कारण यह मेरी योजना का हिस्सा था। मैं लाइन और लेंथ पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और यह कारगर रहा। आउटस्विंगर की बात करें तो, यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं विकसित कर रहा हूँ, और मैं आज इसे बखूबी अंजाम देकर बहुत खुशी हुई।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs Australia Harshit Rana
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |