विराट कोहली ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, 2 बार जीरो पर आउट होने के बाद आलोचकों का मुंह किया बंद
संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। उन्होंने नाबाद 74 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने बल्ले और शानदार फील्डिंग से कई बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। लगातार दो पारियों में जीरो पर आउट होने के बाद सिडनी में उतरे कोहली ने 81 गेंदों पर नाबाद 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आलोचकों को करारा जवाब दिया और टीम इंडिया की 9 विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने शनिवार को तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 69 गेंदे शेष रहते नौ विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते थे और इस तरह 2-1 से सीरीज अपने नाम की।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ तीसरे वनडे में शतकीय साझेदारी की। दोनों के बीच 169 गेंद में 168 रन की साझेदारी हुई। इस दौरान रोहित शर्मा ने शतक भी जड़ा। कोहली ने 74 रनों की नाबाद पारी के दौरान कुमार संगकारा को सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ा। वहीं कई अन्य रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किए।
कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा
विराट कोहली वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा (14,234 रन) को पीछे छोड़ा। वह अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, उनसे आगे केवल सचिन तेंदुलकर (18,426 रन) हैं।
सफल रन चेज में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर
'चेज मास्टर' के नाम से मशहूर विराट कोहली ने वनडे में सफल चेज के दौरान अपना 70वां 50+ स्कोर बनाया, जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा है। उन्होंने इस मामले में भी सचिन तेंदुलकर (69) का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद 74 रन बनाए।
रोहित के साथ शतकीय साझेदारी
रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 168 रनों की नाबाद साझेदारी की। इसी के साथ इस जोड़ी ने सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। सचिन और गांगुली ने वनडे में 12 बार 150 से अधिक की साझेदारी निभाई थी।
एक विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा कैच
तीसरे वनडे में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट का शानदार कैच लपका। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका इंटरनेशनल क्रिकेट (तीनों फॉर्मेट मिलाकर) में 77वां कैच था। इसके साथ ही उन्होंने किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ गैर-विकेटकीपर के रूप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ (76 कैच बनाम इंग्लैंड) को पीछे छोड़ा।
व्हाइट बॉल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन
विराट कोहली सीमित ओवरों (ODI + T20I) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के महान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। कोहली ने 18437 रन बनाए हैं, जबकि सचिन के नाम 18436 रन हैं। विराट कोहली के नाम दोनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 52 शतक हैं, जबकि सचिन के नाम 49 शतक हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक 50+ स्कोर
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 24वीं बार 50 से अधिक स्कोर बनाया। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 50 से अधिक बार स्कोर बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। कोहली ने 51वीं पारी और सचिन ने 70वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया था।